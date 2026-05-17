Taiwán dijo que continuará colaborando con EEUU para mantener la paz

El gobierno de Taiwán respondió este sábado a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reafirmó que continuará fortaleciendo su vínculo estratégico con Washington frente a las crecientes presiones del régimen chino. Desde la Oficina Presidencial taiwanesa remarcaron que la isla mantendrá su compromiso con la defensa democrática y la estabilidad regional en medio de las tensiones en el estrecho de Taiwán.

La portavoz presidencial Karen Kuo destacó las recientes muestras de apoyo de la administración estadounidense y aseguró que la política de Washington hacia Taiwán “permanece sin cambios”. En ese sentido, valoró tanto las declaraciones de Trump como las del secretario de Estado Marco Rubio respecto al respaldo militar y diplomático a la isla.

Kuo también respaldó la postura del presidente taiwanés Lai Ching-te, quien sostiene la necesidad de preservar la paz y el statu quo en el estrecho de Taiwán. “Los 23 millones de taiwaneses que aman la libertad y la democracia mantienen un compromiso inquebrantable con esos valores”, expresó la funcionaria.

Aunque Estados Unidos reconoce oficialmente a Pekín como el único gobierno legítimo de China, la legislación estadounidense obliga a Washington a colaborar con la defensa de Taiwán. En esa línea, la Cancillería taiwanesa reiteró que la isla “es una nación democrática, soberana e independiente” y subrayó que no está subordinada a la República Popular China.

Desde Taipei insistieron además en que las ventas de armamento estadounidense representan un elemento clave para la seguridad regional. “Las ventas militares entre Taiwán y Estados Unidos no solo reflejan el compromiso de seguridad establecido en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino que también funcionan como un factor de disuasión frente a amenazas regionales”, afirmó Kuo.

La portavoz señaló además que la creciente presión militar de China representa actualmente “la principal fuente de inestabilidad en la región del Indo-Pacífico”. Según explicó, este escenario llevó a varios países aliados de Estados Unidos en Asia a reforzar sus capacidades defensivas, y Taiwán “no puede ni será la excepción”.

En los últimos meses, el Parlamento taiwanés aprobó un paquete de gasto militar valuado en 25.000 millones de dólares, destinado principalmente a la compra de armamento estadounidense. Por su parte, Trump confirmó recientemente que evaluará nuevos envíos de equipos militares a la isla “en un plazo bastante corto”.

La relación entre China y Taiwán continúa siendo uno de los principales focos de tensión geopolítica a nivel mundial. El presidente chino Xi Jinping advirtió en reiteradas oportunidades que cualquier movimiento que altere el equilibrio actual podría derivar en un conflicto regional.

Mientras tanto, el gobierno taiwanés sostiene que no considera necesaria una declaración formal de independencia, ya que entiende que la isla funciona de hecho como un Estado soberano.