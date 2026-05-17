SANTA FE LEVANTA “EL INFIERNO”: LA MEGACÁRCEL PARA NARCOS Y SICARIOS QUE PROMETE CAMBIAR LA SEGURIDAD EN ARGENTINA

La provincia de Santa Fe confirmó que en mayo de 2027 quedará inaugurado “El Infierno”, un gigantesco complejo penitenciario de máxima seguridad que se construye dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero y que estará destinado exclusivamente a presos de alto perfil criminal.

El proyecto, impulsado por el gobierno provincial, demandará una inversión superior a los 143 mil millones de pesos y tendrá capacidad para alojar a más de 1.150 internos, entre ellos narcotraficantes, sicarios y detenidos considerados de extrema peligrosidad.

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que la construcción forma parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y recuperar el control penitenciario.

“La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, sostuvo el mandatario.

Según explicaron las autoridades, cada interno permanecerá en una celda individual bajo monitoreo permanente y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos de hasta 12 personas.

El objetivo principal será cortar los vínculos entre los detenidos más violentos y las organizaciones criminales que continúan operando desde el exterior de las cárceles.

Al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos que actualmente integran las categorías más peligrosas del sistema penitenciario santafesino: 70 internos de nivel 1, 176 de nivel 2 y casi 300 clasificados en nivel 3.

Además de “El Infierno”, en el mismo predio se levantan otras dos cárceles con capacidad cercana a los 1.950 detenidos cada una, ampliando de manera histórica la infraestructura penitenciaria provincial.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el proyecto no tiene antecedentes comparables en América Latina y consideró que podría transformarse en un modelo de referencia para otros países de la región.

“En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, señaló.

El funcionario remarcó además que el diseño fue pensado no solo para impedir fugas, sino también para resistir posibles ataques externos y amenazas complejas vinculadas al crimen organizado.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue diseñado especialmente para aislar a delincuentes que continuaban coordinando delitos desde prisión.

En cuanto a la infraestructura, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, detalló que varias empresas trabajan de manera simultánea para acelerar la obra, aunque admitió que el nivel de coordinación técnica requerido es extremadamente complejo.

El establecimiento contará con cuatro módulos habitacionales y un edificio central de administración, además de un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura.

También tendrá torreones de vigilancia cada 70 metros y una torre principal de 36 metros con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones con 12 celdas individuales construidas en hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas.

En total, el complejo ofrecerá 1.152 plazas penitenciarias.

Entre otras características, contará con boxes individuales para visitas sin contacto físico directo, atención médica intramuros, sala de conferencias y un helipuerto preparado para operativos especiales.

Desde el gobierno provincial aseguran que la megaobra representa uno de los pilares centrales de la nueva política de seguridad santafesina frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado.