PULLARO Y LLARYORA PRESIONARON A NACIÓN EN TODOLÁCTEA: “EL CAMPO NO PUEDE SEGUIR SOSTENIENDO LA FIESTA”

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, compartieron este martes la apertura de TodoLáctea 2026 y lanzaron fuertes reclamos al Gobierno nacional por el estado de las rutas, la infraestructura energética y la continuidad de las retenciones al sector agropecuario.

El acto se realizó en San Francisco y mostró una nueva señal de unidad política dentro de la Región Centro, integrada también por Entre Ríos.

Durante su discurso, Pullaro defendió el modelo productivo de la región y aseguró que el futuro económico del país debe construirse sobre el trabajo y la inversión privada.

“Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores”, afirmó el mandatario santafesino.

Además, sostuvo que la Región Centro representa “la región más productiva de la Argentina” y remarcó que gran parte de la economía nacional se sostiene gracias al entramado agroindustrial desarrollado en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

“Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tienen que mostrar que existe otro camino, basado en el esfuerzo y la cultura del trabajo, en un contexto económico complejo”, señaló.

En otro tramo de su intervención, Pullaro reclamó inversiones nacionales en infraestructura vial y energética.

“Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”, pidió.

Por su parte, Llaryora aprovechó el escenario para exigir que el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluya beneficios concretos para el agro y reclamó una baja de las retenciones.

“Es hora de que le toque al campo argentino, para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando”, lanzó el gobernador cordobés.

El mandatario defendió además el esquema productivo provincial y aseguró que la mayor parte de los recursos vinculados al sector agropecuario vuelven en obras e infraestructura.

“En Córdoba, el 98 por ciento de los recursos que recaudamos vinculados al sector vuelven en caminos rurales, tendido eléctrico, patrulla rural e infraestructura productiva”, explicó.

Llaryora también cuestionó el silencio político frente a la presión fiscal sobre el campo.

“El silencio es cómplice, por eso hay que levantar la voz. Se baja la carga impositiva a muchos sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta”, enfatizó.

En otro momento del acto, el gobernador cordobés defendió el desarrollo de los biocombustibles y reclamó avanzar con una nueva ley nacional para potenciar la industrialización del agro.

“Todos los países están yendo hacia los biocombustibles porque quieren generar más trabajo y más empleo. Hay que sacar la ley de biocombustibles”, sostuvo.

Y agregó: “¿Por qué nuestro grano tiene que seguir saliendo en camiones y los biocombustibles los tienen que seguir haciendo otros?”.

Tras los discursos, ambos mandatarios recorrieron la exposición y mantuvieron encuentros con productores, empresarios y representantes de la cadena láctea.

La muestra, organizada por el Grupo TodoAgro, reúne durante tres jornadas a empresas, técnicos, productores e instituciones vinculadas a la actividad lechera y volvió a consolidarse como uno de los eventos agroindustriales más importantes del país.