ALARMA EN SANTA FE: CRECIÓ MÁS DE 50% LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y YA PIDEN AYUDA HASTA LOS JUBILADOS

La crisis económica sigue golpeando con fuerza en Santa Fe y los datos sociales comenzaron a encender señales de alarma dentro del gobierno provincial. En los últimos seis meses, la asistencia alimentaria estatal registró un fuerte aumento impulsado por el crecimiento de la demanda de comida, especialmente entre adultos mayores que incluso cuentan con jubilaciones o pensiones nacionales.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano que conduce Victoria Tejeda, la cantidad de personas asistidas pasó de 326.346 en noviembre de 2025 a 368.173 en abril de este año.

Esto representa un incremento de 41.827 personas en apenas seis meses, equivalente a una suba cercana al 13% en el total de beneficiarios de programas alimentarios provinciales.

La asistencia se canaliza principalmente a través del programa Santa Fe Nutre, que incluye la Tarjeta Única de Ciudadanía, Tarjeta Institucional, programas para localidades y la entrega directa de módulos alimentarios.

Las cifras no contemplan además a niños y niñas que reciben asistencia en comedores escolares, por lo que el alcance total de la ayuda estatal es aún mayor.

Dentro del gobierno provincial reconocen que el fenómeno refleja el deterioro económico y el impacto social que atraviesan miles de familias santafesinas.

Fuentes oficiales señalaron que uno de los cambios más notorios en los últimos meses es el crecimiento de los pedidos provenientes de jubilados y pensionados.

“Está cambiando la demanda. Ahora los centros de jubilados nos piden módulos alimentarios y los clubes de barrio nos piden para tener copa de leche”, explicaron desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La situación también obliga a incrementar de manera sostenida el gasto público destinado a contener la emergencia social.

Solo durante abril, la provincia destinó más de 5.189 millones de pesos para sostener la asistencia alimentaria, sin contar los recursos utilizados para comedores escolares.

Para dimensionar el fenómeno, desde el gobierno provincial comparan la cantidad de personas asistidas con la población total de la ciudad de Santa Fe, que según el Censo 2022 cuenta con 408.572 habitantes.

Actualmente, el número de santafesinos que reciben ayuda alimentaria estatal equivale a más del 90% de la población de la capital provincial.

En paralelo, desde la Casa Gris reconocen que los intentos por conseguir mayor apoyo financiero del Gobierno nacional todavía no dieron resultados positivos.

El crecimiento de la demanda social vuelve a poner bajo presión las políticas de asistencia y refleja el fuerte impacto que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo continúan generando en los sectores más vulnerables.