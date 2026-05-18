El PJ santafesino acelera la búsqueda de unidad y apunta a ordenar la interna rumbo a 2027

El Partido Justicialista de Santa Fe se prepara para una nueva reunión de su mesa política con el objetivo de fortalecer la unidad interna y comenzar a delinear la estrategia electoral hacia 2027. El encuentro, previsto para el próximo 6 de junio en la capital provincial, reunirá nuevamente a los distintos sectores del peronismo santafesino en medio de negociaciones y tensiones todavía abiertas.

El presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia, volvió a remarcar la necesidad de evitar fracturas dentro del espacio y sostuvo que una división podría comprometer seriamente las posibilidades electorales del justicialismo. “Si el peronismo se divide, estamos condenados al fracaso”, advirtió durante una entrevista televisiva.

La convocatoria busca darle continuidad al proceso de diálogo iniciado semanas atrás con la reactivación de la mesa de acción política del partido. Aquella primera reunión había dejado algunas diferencias expuestas, especialmente desde sectores vinculados al exgobernador Omar Perotti, que reclamaron una mayor apertura en la toma de decisiones partidarias.

A pesar de esas diferencias, la conducción partidaria insiste en avanzar hacia consensos mínimos que permitan sostener un esquema común de cara al próximo turno electoral. En ese sentido, Cornaglia defendió la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar la competencia interna. Según explicó, las primarias permitirían canalizar las diferencias dentro del mismo frente político sin poner en riesgo la cohesión del espacio.

Dentro del peronismo santafesino conviven actualmente distintos sectores con peso propio, entre ellos el armado ligado a Perotti, el grupo de senadores cercanos a Armando Traferri, La Corriente referenciada en Agustín Rossi, el Movimiento Evita y el sector que responde a Marcelo Lewandowski.

La discusión sobre el futuro de las primarias abiertas se convirtió en uno de los ejes centrales de la negociación interna. En el PJ consideran que, en caso de eliminarse las PASO, la presión para conformar una lista de unidad será mucho mayor. En cambio, si el sistema se mantiene, podrían competir distintos candidatos dentro de una misma estructura partidaria bajo la lógica de que “el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Cornaglia también intentó diferenciar la realidad del PJ santafesino de las disputas nacionales que atraviesan al peronismo, donde persisten tensiones entre sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y otros dirigentes del espacio.