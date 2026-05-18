Se realizará una capacitación sobre Ojos en Alerta en el barrio Villa Podio

El próximo miércoles 20 de mayo, a las 20:00, el equipo de capacitación del programa Ojos en Alerta realizará una capacitación en la sede vecinal del barrio Villa Podio, sita en Juan XXIII y Deán Funes.





Ojos en Alerta es impulsado por el Gobierno Municipal de Rafaela como una herramienta de seguridad ciudadana fundamental para las labores de prevención que efectúan las fuerzas de seguridad.





El trabajo mancomunado entre la Guardia Urbana Rafaelina, el Centro de Monitoreo Urbano, Protección Vial y Comunitaria y las fuerzas policiales se ve fortalecido al poder anticipar su accionar ante un posible hecho sospechoso o emergencia informado por los vecinos.





Es por ello que el Municipio convoca a los vecinos a sumar su compromiso, participando de la charla informativa que se realizará en la Vecinal del Barrio Villa Podio.