Capacitación en albañilería y construcción: una nueva oportunidad para aprender oficios

La Oficina de Empleo, junto al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el sindicato Luz y Fuerza, llevarán adelante una nueva edición de la capacitación en albañilería y construcción, una iniciativa orientada a brindar herramientas concretas en oficios con alta demanda laboral.

El programa contempla encuentros presenciales que se desarrollarán en el obrador del IMV, ubicado en Brigadier López 2700, barrio Mora, combinando contenidos teóricos y práctica en campo. En esta segunda edición se dictarán seis encuentros de albañilería y dos de electricidad.

La propuesta está destinada a personas interesadas en insertarse laboralmente en el sector de la construcción, mejorar sus habilidades en distintos oficios o avanzar en proyectos de autoconstrucción.

La capacitación comenzará el martes 19 de mayo y se desarrollará los martes y jueves de 18:00 a 19:30. Los cupos son limitados, con un máximo de entre 10 y 12 participantes.

Con este tipo de iniciativas, se busca fortalecer la formación laboral y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo personal a través del aprendizaje de oficios.