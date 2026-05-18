Milei salió con todo a defender a Espert y apuntó contra periodistas: “Le destruyeron la reputación”

El presidente Javier Milei publicó este domingo un explosivo mensaje en sus redes sociales para respaldar al diputado José Luis Espert, a quien consideró víctima de una “operación política y mediática” destinada a perjudicarlo públicamente.

A través de una extensa publicación en la red social X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue acusado injustamente en una causa vinculada al narcotráfico y aseguró que nunca existieron pruebas que comprometieran su accionar. Según planteó, la situación terminó con un fallo de la Justicia de Estados Unidos que desligó de responsabilidad a la persona involucrada en el expediente.

En ese contexto, Milei afirmó que durante años se intentó instalar una imagen negativa de Espert mediante acusaciones infundadas. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, expresó el jefe de Estado.

El Presidente también reivindicó la trayectoria profesional del legislador y cuestionó duramente las versiones que circularon en torno a él. “¿A quién se le ocurre que, después de toda una vida trabajando exitosamente en el sector privado, Espert iba a entrar en política para lavar dinero del narcotráfico?”, lanzó en uno de los pasajes más contundentes del mensaje.

Además de defender al diputado, Milei aprovechó el posteo para cargar contra sectores del periodismo y de la dirigencia política, a quienes acusó de instalar operaciones, difundir mentiras y destruir figuras públicas.

“Hicieron pedazos a un tipo inocente. Intentaron arruinarle la carrera política y atacar a uno de los dirigentes que lleva más de dos décadas defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, escribió.

El mandatario sostuvo también que quienes impulsaron las acusaciones deberían pedir disculpas públicas, aunque consideró poco probable que eso suceda.

La publicación tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente por la frase elegida por Milei para cerrar el mensaje: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, una declaración que rápidamente generó debate y nuevas críticas desde distintos sectores políticos y mediáticos.