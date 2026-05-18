Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano ya tienen todo listo para disputar la gran final del Torneo Apertura 2026. El partido decisivo se jugará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario elegido por la Liga Profesional para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

El Millonario se convirtió en el primer finalista tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental, mientras que el Pirata logró el boleto luego de eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal.

Cómo será la venta de entradas para la final del Apertura 2026

Por ahora, ni la Liga Profesional ni la AFA comunicaron oficialmente cómo será el expendio de tickets para el encuentro. Sin embargo, tomando como referencia las últimas definiciones organizadas por el fútbol argentino, todo indica que las entradas se comercializarán a través de la plataforma Deportick.

De esta manera, los hinchas de ambos equipos deberán seguir atentos a los anuncios oficiales para conocer fechas, precios y modalidades de venta.

El estadio Mario Alberto Kempes cuenta con una capacidad cercana a las 57 mil personas y las autoridades planean una distribución equitativa entre ambas parcialidades. Luego de descontar los sectores destinados al protocolo y la organización, se estima que tanto River como Belgrano tendrán entre 20 mil y 25 mil entradas disponibles.

Cómo se repartirán las tribunas en el Kempes

La parcialidad de Belgrano ocupará la Popular Sur Luis Fabián Artime y podría recibir además una de las plateas laterales del estadio, ya sea la Ardiles o la Gasparini, dependiendo del operativo de seguridad.

Por su parte, los hinchas de River se ubicarán en la Popular Norte Willington y en el sector restante de plateas, manteniendo el esquema de división mitad y mitad previsto para la final.

Todos los datos de la final entre River y Belgrano