El drama histórico que volvió a golpear a Argentinos Juniors

Argentinos Juniors volvió a sufrir desde los doce pasos y quedó eliminado ante Belgrano de Córdoba en una nueva definición por penales que profundiza una racha negra que ya preocupa en La Paternal. El equipo dirigido por Nicolás Diez acumula siete tandas consecutivas perdidas y no logra revertir un problema que golpea fuerte tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

La caída en el estadio Diego Armando Maradona reavivó un karma que comenzó en 2024 y que, lejos de cortarse, se fue agravando con el paso de las temporadas. Desde entonces, el Bicho quedó afuera en distintas competencias nacionales e internacionales siempre por la misma vía.

La serie negativa de Argentinos Juniors en los penales

La mala racha arrancó en las semifinales de la Copa de la Liga 2024 frente a Vélez Sarsfield en San Nicolás. Ese mismo año también quedó eliminado ante Huracán por Copa Argentina.

En 2025, el golpe continuó con nuevas derrotas desde el punto penal frente a San Lorenzo y luego en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, una de las caídas más dolorosas para el club.

El 2026 tampoco cambió la historia

El inicio de la nueva temporada profundizó aún más el problema para Argentinos. Midland dio el golpe en la Copa Argentina y eliminó al conjunto de La Paternal en otra tanda que dejó al descubierto las dificultades del equipo para manejar la presión en este tipo de definiciones.

Más adelante, Barcelona de Ecuador también lo dejó afuera de la Copa Libertadores por penales y ahora fue Belgrano quien volvió a frustrar al Bicho en una instancia decisiva.

Con este nuevo traspié, Argentinos Juniors acumula siete eliminaciones consecutivas por penales: