Diego Simeone definió su futro

Diego Simeone confirmó que seguirá siendo el entrenador del Atlético de Madrid durante la próxima temporada y despejó así las dudas que se habían instalado en España sobre una posible salida tras una campaña irregular del conjunto colchonero.

El técnico argentino habló este fin de semana en Madrid y dejó en claro que ya piensa en el futuro del equipo y en la planificación del próximo mercado de pases. “Si soy honesto, estoy pensando en la próxima temporada. Continuaré, pero estoy pensando en cómo abordar una nueva temporada”, expresó el Cholo en conferencia de prensa.

Simeone ya trabaja en la renovación del Atlético de Madrid

La continuidad del entrenador abre ahora una etapa de reestructuración dentro del plantel. Según medios españoles, Simeone pretende reforzar varias posiciones para volver a competir en los primeros puestos tanto en La Liga como en la Champions League.

Uno de los principales objetivos del cuerpo técnico será rejuvenecer el plantel, especialmente en sectores donde el desgaste físico se hizo evidente durante la temporada, como el mediocampo y la defensa.

En las próximas semanas, la dirigencia y el entrenador definirán la lista de futbolistas que podrían salir del club y los nombres apuntados como refuerzos para el nuevo proyecto deportivo.

El legado del Cholo en el Atlético

Con más de una década al frente del equipo, Simeone se transformó en una de las figuras más importantes de la historia moderna del Atlético de Madrid. Bajo su conducción, el club logró consolidarse entre los grandes de Europa y consiguió títulos nacionales e internacionales.

Además de su estilo competitivo y su sello táctico, el argentino logró construir una fuerte identificación con los hinchas colchoneros, que recibieron con alivio la noticia de su continuidad.

El objetivo del Cholo será ahora volver a pelear por títulos y llevar nuevamente al Atlético a los primeros planos del fútbol europeo.