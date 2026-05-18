Bolivia al límite: manifestantes leales a Evo Morales cercan La Paz y exigen la renuncia presidencial

La crisis política y social en Bolivia ha alcanzado su punto más crítico tras el arribo de masivas columnas de manifestantes a las puertas de La Paz. Las fuerzas de seguridad, compuestas por efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, han blindado los accesos a la sede de Gobierno ante el inminente ingreso de organizaciones sociales, indígenas y sindicales alineadas con el exmandatario Evo Morales, quienes exigen de forma intransigente la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La denominada “Marcha por la Vida”, que comenzó hace una semana en Caracollo y recorrió casi 190 kilómetros, prevé copar el centro político del país. Agrupaciones de gran peso territorial, como los denominados "ponchos rojos" y la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’, lideran una movilización que rechaza de plano el rumbo económico del Ejecutivo. Mientras tanto, el oficialismo contraataca acusando a Morales de financiar las protestas con fondos de procedencia ilícita para desestabilizar la gestión actual.

El impacto del conflicto se siente con fuerza en la vida cotidiana y en las arcas del Estado. El país acumula dos semanas de bloqueos viales ininterrumpidos, una medida de fuerza que, si bien se redujo a 15 piquetes activos en las últimas horas, mantiene cortadas las principales rutas del altiplano. Este aislamiento civil ha generado un severo desabastecimiento de combustibles, el encarecimiento de la canasta básica y una alarmante escasez de oxígeno e insumos en los centros de salud. Desde el sector privado, la Cámara Nacional de Comercio calcula que el bache operativo ya acarrea pérdidas superiores a los 500 millones de dólares.

Frente a la parálisis, el Gobierno intentó trazar un corredor humanitario custodiado por militares, un operativo que derivó en enfrentamientos con decenas de detenidos. No obstante, para evitar una escalada de violencia, se ordenó el repliegue de las tropas y se convocó a una mesa de concertación. Aunque el Ejecutivo logró pactar treguas parciales con mineros y docentes, los núcleos duros del campesinado boicotearon el diálogo, profundizando la polarización. La disputa también resuena en el plano internacional: mientras Estados Unidos respalda los esfuerzos del presidente Paz por reestablecer el orden, mandatarios regionales como Gustavo Petro validan las protestas bajo la etiqueta de insurrección popular, consolidando un escenario de final abierto para la gobernabilidad boliviana.