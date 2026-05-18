Alerta máxima en Francia

Ousmane Dembélé encendió las alarmas en el PSG y en la selección de Francia tras retirarse lesionado durante el clásico ante Paris FC por la última fecha de la Ligue 1. El delantero sintió una molestia muscular en pleno primer tiempo y pidió el cambio de inmediato, generando preocupación de cara a los compromisos más importantes de la temporada.

La situación ocurrió a los 27 minutos de la primera etapa. El atacante francés realizó un pique corto por la banda derecha, frenó de golpe y rápidamente hizo gestos hacia el banco de suplentes, evidenciando que no podía continuar.

Dembélé dejó el campo de juego visiblemente molesto y se fue directamente al vestuario sin esperar el entretiempo, mientras Luis Enrique reorganizaba el equipo tras la salida de una de sus principales figuras.

Preocupación en PSG y Francia

La posible lesión del actual Balón de Oro llega en un momento muy sensible para el conjunto parisino. Aunque el PSG ya aseguró el título de la Ligue 1, el calendario inmediato presenta desafíos decisivos.

El próximo 30 de mayo, el equipo francés disputará la final de la Champions League frente al Arsenal, un encuentro en el que Dembélé aparece como una pieza clave dentro del esquema ofensivo de Luis Enrique.

Además, la situación también es seguida de cerca por Didier Deschamps y el cuerpo técnico de la selección francesa. A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, una lesión muscular del extremo podría representar un duro golpe para Francia, que llegará al torneo como uno de los grandes candidatos al título.

Por el momento, el PSG no emitió un parte médico oficial y se espera que en las próximas horas el futbolista sea sometido a estudios para determinar la gravedad de la molestia.