El Gobierno apuesta a otra baja de la inflación y pone la mira en tarifas, alimentos y combustibles

El gobierno de Javier Milei busca consolidar la desaceleración de la inflación tras el dato de abril, que mostró una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior y cortó una racha de diez meses consecutivos de subas o estancamiento en el índice de precios.

En la Casa Rosada y en el equipo económico que encabeza Luis Caputo consideran clave sostener esta tendencia durante mayo y el resto del año, en un contexto donde la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya superó la proyección anual que el propio Gobierno había trazado para 2026.

Las expectativas oficiales coinciden con las estimaciones privadas. En el último relevamiento de expectativas de mercado elaborado por el Banco Central, las consultoras calcularon que el Índice de Precios al Consumidor de mayo rondaría el 2,3%.

La estrategia oficial apunta a mantener contenidos algunos precios regulados, como tarifas y combustibles, mientras se busca estabilidad en alimentos, uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida.

En ese sentido, los primeros datos de mayo trajeron señales positivas para el Ejecutivo. De acuerdo con un relevamiento semanal de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas registraron una baja del 0,8%, el descenso más fuerte para una semana desde mediados de 2025.

Dentro de las medidas que el Gobierno considera fundamentales para evitar un rebote inflacionario aparecen las vinculadas a servicios públicos. Aunque el objetivo de fondo sigue siendo avanzar con la reducción gradual de subsidios, durante mayo se moderaron algunos ajustes para disminuir el impacto sobre los consumidores.

Entre esas decisiones, AySA limitó el incremento mensual del servicio de agua al 3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En paralelo, el área de Energía dispuso descuentos sobre el valor del gas para hogares subsidiados y mantuvo ayudas parciales para la electricidad.

Además, el Ministerio de Economía resolvió postergar hasta noviembre la aplicación plena del mayor costo del gas importado por Enarsa, con el objetivo de impedir que ese ajuste impacte de inmediato en las tarifas y termine presionando sobre el índice de precios.

Otro punto observado de cerca es el transporte público. El aumento escalonado en colectivos nacionales y trenes urbanos comenzó a aplicarse después de la primera quincena de mayo, lo que permitirá que parte de ese impacto quede reflejado recién en el índice del próximo mes.

En paralelo, el precio de los combustibles se convirtió en otra variable sensible para el Ejecutivo. Luego del fuerte incremento registrado en marzo, las petroleras acordaron mantener prácticamente congelados los valores durante unas seis semanas.

Desde mediados de mayo, las subas fueron mínimas y el Gobierno también decidió aplicar solo una actualización parcial de los impuestos sobre naftas y gasoil, postergando aumentos mayores para junio.

Con este esquema, el oficialismo apuesta a sostener el proceso de desaceleración inflacionaria durante los próximos meses y llegar al segundo semestre con un escenario económico más estable, en medio de la volatilidad internacional provocada por el conflicto en Medio Oriente y el impacto que eso genera sobre el precio del petróleo.