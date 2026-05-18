El test de mayo: el plan de Milei busca consolidar la estabilidad macroeconómica

El quinto mes del año se ha convertido en una reválida crucial para el programa económico de Javier Milei. Tras registrar un alivio con el índice inflacionario de abril, que descendió al 2,6%, el Poder Ejecutivo enfrenta el desafío de demostrar la sostenibilidad de su modelo. La estrategia oficial se enfoca en una triple meta simultánea: profundizar la desaceleración de los precios, garantizar la calma cambiaria y robustecer las arcas del Banco Central, todo esto prescindiendo de cualquier tipo de devaluación abrupta.

El comportamiento de las divisas juega un rol determinante en este esquema de previsibilidad. El dólar oficial y el blue convergen en la zona de los $1.400, exhibiendo una brecha acotada que consolida la denominada "pax cambiaria". Esta estabilidad responde a la estricta disciplina fiscal, la contracción de la emisión monetaria y un sistema de bandas cambiarias que el mercado convalida. No obstante, las consultoras privadas advierten que la paz financiera de largo plazo sigue condicionada a factores estacionales y a la liquidación de las divisas provenientes del sector agropecuario.

Por el lado del balance de la autoridad monetaria, se evidencia la principal paradoja del modelo actual. Si bien el Banco Central sostiene una racha compradora robusta en el mercado de cambios, las reservas brutas muestran dificultades para despegar, ubicándose al límite de los u$s46.000 millones debido a diversos compromisos externos. Esta fragilidad en el stock de divisas es mirada con lupa por los inversores internacionales, quienes exigen un colchón financiero más sólido antes de convalidar un descenso definitivo del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos.

El éxito de este examen de mayo también depende de un frente externo cada vez más volátil, marcado por las oscilaciones en las tasas de interés de los Estados Unidos. A pesar de los riesgos globales y de los ajustes de tarifas domésticas pendientes, el oficialismo confía en que mantener el rumbo fiscal le permitirá coordinar las expectativas y avanzar hacia una fase de normalización. Para el mercado, el veredicto final de este período determinará si la Argentina logra quebrar la inercia indexatoria de su economía o si reaparecerán las presiones sobre las cotizaciones paralelas ante la necesidad de financiamiento internacional.