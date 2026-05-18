Panichelli fue elegido el mejor jugador del año en Estrasburgo

Joaquín Panichelli fue elegido como el mejor jugador de la temporada del Estrasburgo y recibió una emotiva ovación por parte de los hinchas franceses en el Stade de la Meinau. Sin embargo, el reconocimiento estuvo atravesado por un duro presente personal: el delantero argentino apareció en muletas debido a la grave lesión que sufrió recientemente y que lo dejó sin chances de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Antes del inicio del partido, el atacante cordobés ingresó al campo de juego con visibles dificultades para caminar y levantó el premio que reconoce su gran temporada en la Ligue 1. La escena generó una fuerte emoción entre los fanáticos del Estrasburgo, que lo despidieron con aplausos y una ovación de pie.

Panichelli, figura del Estrasburgo

El ex River y Alavés fue una de las grandes revelaciones del fútbol francés durante esta temporada. Con goles importantes y actuaciones destacadas, se convirtió rápidamente en una de las principales figuras del equipo.

Su rendimiento despertó incluso la atención de la Selección argentina, donde aparecía como una posible sorpresa en la lista preliminar para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La lesión que cambió todo

Hace apenas unos días, Panichelli sufrió una rotura de ligamentos cruzados, una lesión que demandará varios meses de recuperación y que prácticamente eliminó cualquier posibilidad de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

La noticia significó un golpe muy duro tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico argentino, que seguía de cerca su evolución tras una temporada consagratoria en Europa.

A pesar del difícil momento, el reconocimiento del Estrasburgo y el respaldo de los hinchas dejaron en claro el impacto que tuvo el delantero argentino en el club francés durante el último año.