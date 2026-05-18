Córdoba palpita el fútbol, el Mario Alberto Kempes albergará la gran final del Apertura: sede, día, hora y detalles

El fútbol argentino se prepara para vivir su jornada más trascendental en el corazón del país. El mítico estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ha sido el escenario elegido para consagrar al próximo campeón del Torneo Apertura 2026. El encuentro decisivo, programado para el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 horas, contará con el condimento especial de albergar a las dos parcialidades, transformando la provincia en el epicentro de una verdadera fiesta deportiva.

La definición del título pondrá cara a cara a River Plate y Belgrano de Córdoba. Aunque la clasificación del conjunto "Pirata" le otorga una localía geográfica evidente, las autoridades recordaron que la designación del Chateau cordobés se había estipulado de manera previa al inicio de la fase de playoffs. El cambio por algún recinto bonaerense o de otras alternativas quedó descartada en favor del Kempes debido a su probada capacidad organizativa y su vasta experiencia en la gestión de operativos de seguridad para espectáculos de alta concurrencia con ambas hinchadas.

Con un aforo disponible para 57.000 espectadores, el Kempes se erige actualmente como el segundo estadio más grande de la Argentina, siendo superado únicamente por el Monumental de Núñez.

Aunque el Ministerio de Seguridad y la Liga Profesional todavía no han oficializado cómo se realizará la distribución de las tribunas para los fanáticos de cada club, el estadio ofrece una fisonomía ideal para la división de parcialidades. Sus instalaciones cuentan con sectores perfectamente delimitados: las cabeceras populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington, preparadas para recibir a 11.500 personas cada una, y las plateas Roberto Gasparini y Osvaldo Ardiles, con capacidades de 19.600 y 14.400 asientos respectivamente.

De esta manera, la expectativa de los aficionados locales y visitantes crece minuto a minuto. El fútbol nacional se encamina hacia un duelo de gigantes en un recinto histórico y de larga tradición, garantizando un marco imponente para coronar al nuevo dueño de la gloria local.