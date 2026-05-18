La inflación en Estados Unidos complica el escenario global y suma presión sobre la economía argentina

La aceleración de la inflación en Estados Unidos volvió a encender alarmas en los mercados internacionales y amenaza con modificar el escenario financiero global durante los próximos meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) norteamericano registró en abril una suba del 0,6% respecto de marzo y acumuló un incremento interanual del 3,8%, el nivel más alto desde mayo de 2023.

El dato que más preocupa a la Reserva Federal de Estados Unidos es la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía—, ya que se ubicó en 2,8% anual y mostró que las presiones sobre los precios siguen lejos de disiparse.

Gran parte de la suba estuvo explicada por el encarecimiento de la energía. La tensión geopolítica en Medio Oriente y el conflicto con Irán mantienen al petróleo por encima de los 100 dólares el barril, mientras que el precio de la nafta en Estados Unidos ronda los 4,50 dólares por galón.

El impacto ya se refleja en distintos sectores de consumo. En los últimos doce meses, el precio de los combustibles aumentó 28,4%, los pasajes aéreos más de 20% y la carne cerca del 15%. Incluso los salarios reales, que hasta hace poco lograban empatarle a la inflación, mostraron una caída del 0,3% en términos anuales.

En este contexto, la Reserva Federal enfrenta un escenario cada vez más complejo. Las divisiones internas dentro del organismo quedaron expuestas en la última reunión de política monetaria, donde se registraron cuatro votos disidentes, el mayor nivel de desacuerdo desde principios de los años noventa.

Mientras algunos funcionarios impulsan una baja de tasas para evitar un freno económico más fuerte, otros consideran que todavía no existen condiciones para relajar la política monetaria.

El mercado también modificó sus expectativas. Hace apenas unos meses, los inversores descontaban entre dos y tres recortes de tasas para 2026. Ahora, incluso comenzó a crecer la posibilidad de una nueva suba antes de fin de año. Algunas entidades financieras internacionales ya postergan el primer recorte para 2027.

El cambio de escenario impacta de lleno sobre las economías emergentes, incluida la Argentina. Con tasas elevadas en Estados Unidos y un dólar fortalecido a nivel global, disminuye el apetito por activos de mayor riesgo y aumenta la presión sobre monedas como el peso.

Además, el contexto condiciona a la deuda soberana argentina. Los bonos emergentes dependen en gran medida del rendimiento de los títulos estadounidenses, considerados activos libres de riesgo. Si la Fed mantiene tasas altas durante más tiempo, los inversores exigirán retornos mayores para financiar a países como Argentina, limitando cualquier mejora significativa en la valuación de los bonos.

Otro frente sensible es el mercado de commodities. El encarecimiento de la energía golpea especialmente a países importadores de combustibles, aunque también altera los precios internacionales de productos agrícolas y los costos logísticos.

El equilibrio final dependerá en gran medida de la duración y profundidad del conflicto en Medio Oriente, una variable imposible de controlar desde la política económica local.

En ese marco, los analistas coinciden en que la inflación estadounidense dejó de ser un fenómeno exclusivamente doméstico. Cada dato que surge desde Washington repercute sobre el valor global del dólar, el costo del financiamiento y el nivel de riesgo de los mercados emergentes.

Para la Argentina, que atraviesa un delicado proceso de estabilización económica, el contexto internacional se volvió un factor determinante y difícil de ignorar.