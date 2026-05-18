Grooming en Independiente

Independiente presentó una denuncia penal por tres presuntos casos de grooming detectados en las divisiones inferiores del club. La institución informó que activó de inmediato los protocolos de protección y asistencia luego de tomar conocimiento de la situación a través de la familia de uno de los juveniles involucrados.

Según trascendió, el caso salió a la luz luego de que el padre de un futbolista de las inferiores alertara al entrenador sobre una situación preocupante. A partir de ese momento, la dirigencia puso en marcha un trabajo interno junto al equipo interdisciplinario de la pensión “Casa CAI”, que brinda acompañamiento a los jóvenes deportistas.

Detectaron otros dos casos similares

Durante el seguimiento realizado por profesionales de distintas áreas del club, se identificaron otros dos casos con características similares. Frente a este escenario, Independiente reunió material probatorio y dio intervención inmediata a las autoridades correspondientes.

La denuncia fue presentada el viernes 15 de mayo ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda por representantes legales y dirigentes de la institución. Además, desde el club informaron que volverán a presentarse ante la Justicia el lunes 18 para ampliar la información aportada en la causa.

Charlas preventivas y asistencia

En paralelo a la investigación judicial, Independiente anunció que trabajará junto a la organización Grooming Argentina para desarrollar charlas y capacitaciones destinadas a los futbolistas juveniles y sus familias, con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado en entornos digitales.

Qué es el grooming

El grooming es un delito contemplado en la Argentina por la Ley 26.904 y consiste en el contacto de un adulto con un menor de edad mediante plataformas digitales con fines sexuales.

Generalmente, el agresor utiliza mecanismos de manipulación emocional, engaños o falsas identidades para ganarse la confianza de la víctima y avanzar en situaciones de abuso o explotación.