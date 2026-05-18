Papelón en Brasil

Neymar vivió una jornada cargada de emociones en la previa de la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba en Vila Belmiro. Durante la interpretación del himno de Brasil, el delantero no pudo contener las lágrimas, dejando en evidencia la presión y la ilusión que siente por estar presente en lo que podría ser su cuarta Copa del Mundo.

El atacante de 34 años integra la prelista de 55 futbolistas de la Selección de Brasil y espera conocer si Carlo Ancelotti lo incluirá en la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, que será anunciada este lunes 18 de mayo.

El insólito error arbitral que involucró a Neymar

La noche también tuvo un episodio insólito. A los 22 minutos del segundo tiempo, con Santos ya perdiendo 2-0, el cuarto árbitro cometió un error al anunciar por los altoparlantes la salida de Neymar para el ingreso de Robinho Jr., cuando en realidad el cambio no contemplaba al ex PSG.

La confusión generó el enojo inmediato del brasileño, que reaccionó contra la terna arbitral y mostró el papel oficial de las sustituciones para remarcar el fallo. Finalmente, en medio del desconcierto general, Neymar terminó abandonando el campo.

La preocupación por su estado físico

Más allá del episodio, la principal incógnita sigue siendo su condición física de cara al Mundial. Neymar no juega con la Selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados frente a Uruguay.

En su regreso a la actividad, el delantero disputó 15 encuentros entre Brasileirao, Paulista, Copa de Brasil y Copa Sudamericana, donde acumuló seis goles y tres asistencias.

Por su parte, Carlo Ancelotti ya había dejado en claro que las puertas de la Verdeamarela están abiertas para el crack brasileño, aunque remarcó que solo será convocado si logra demostrar que se encuentra plenamente recuperado desde lo físico.