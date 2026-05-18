Pampita rompió el silencio sobre su reconciliación: “Hacemos malabares para que funcione”

La modelo y conductora Carolina Ardohain habló públicamente sobre su reconciliación con el polista Martín Pepa y aseguró que, pese a las dificultades que atraviesan por la distancia, el amor entre ambos sigue intacto.

Luego de que trascendiera que habían retomado la relación, Pampita se mostró sincera al explicar cómo viven esta nueva etapa y cuáles fueron los motivos que los llevaron a darse otra oportunidad.

“Nos queremos mucho. Las veces que nos separamos siempre fue en muy buenos términos. Nunca hubo terceros, siempre hubo cariño y amor”, expresó durante una entrevista televisiva.

La conductora reconoció que uno de los principales desafíos de la pareja tiene que ver con sus rutinas y la distancia geográfica. Según contó, ambos mantienen compromisos laborales en distintos países y eso muchas veces complica la convivencia cotidiana.

“Tenemos otros temas, como la distancia. A veces necesitamos pensar qué queremos y cómo hacemos para acomodarnos con nuestras dinámicas”, señaló.

Además, explicó que tanto ella como Pepa priorizan sus trabajos y sus familias, por lo que deben encontrar constantemente la manera de equilibrar sus tiempos.

“Vivimos en países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo y además tenemos hijos. Entonces hacemos malabares para que funcione y lo vamos a seguir intentando todas las veces que queramos”, afirmó.

Pampita también se mostró molesta por las especulaciones y versiones que suelen circular alrededor de su vida sentimental. En ese sentido, remarcó que muchas veces siente presión para hablar públicamente sobre cuestiones personales cuando todavía está procesando lo que sucede.

“A veces pasan cosas y no tengo tiempo ni de entenderlas. Todo el mundo espera una explicación inmediata y hay temas que son privados”, sostuvo.

Pese a las dificultades, la modelo se mostró optimista sobre el futuro de la relación y aseguró que ambos están dispuestos a reorganizar sus vidas cada vez que sea necesario para seguir apostando al vínculo.

“Hay momentos en los que tenemos que replantearnos todo, pero seguiremos intentando las veces que haga falta”, concluyó.