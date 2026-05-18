Messi tendrá su propia calle

Lionel Messi recibió un nuevo homenaje en Estados Unidos y tendrá una calle con su nombre en la ciudad de Berkeley Heights, Nueva Jersey, a pocos kilómetros del estadio donde se disputará la final del Mundial 2026.

Las autoridades locales oficializaron en las últimas horas que la histórica Sherman Avenue pasará a llamarse “Leo Messi Way”, en reconocimiento al impacto deportivo y cultural del capitán argentino desde su llegada al país en 2023.

Un homenaje cerca de la final del Mundial 2026

La nueva calle dedicada al rosarino se encuentra a apenas 36 kilómetros del MetLife Stadium, escenario elegido por la FIFA para albergar la final de la próxima Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 selecciones.

La iniciativa fue impulsada por Carolina Zokalski, propietaria de la reconocida cafetería Patria Station, quien promovió el cambio junto a las autoridades locales y sectores de la comunidad latina. El objetivo también apunta a potenciar el movimiento turístico y comercial de la zona gracias a la enorme popularidad del campeón del mundo.

Si bien Messi ya recibió distintos homenajes en territorio estadounidense, este reconocimiento tomó especial relevancia por su cercanía con la sede del partido más importante del Mundial.

Messi y su última Copa del Mundo

El capitán de la Selección Argentina afrontará en 2026 una Copa del Mundo muy especial. Salvo un cambio inesperado, será la última participación mundialista de su carrera y la primera en la que llegará como campeón vigente tras la consagración en Qatar 2022.

Durante la fase de grupos, Argentina jugará sus partidos en Kansas City y Dallas, por lo que Messi todavía estará lejos de Nueva Jersey. Sin embargo, el gran objetivo del equipo de Lionel Scaloni será volver a disputar la final del torneo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Messi sigue encendido en Inter Miami

En lo inmediato, el rosarino atraviesa un buen presente en Inter Miami. En las últimas horas convirtió en la victoria 2-0 frente a Portland, resultado que además significó el primer triunfo del club en su nuevo estadio desde la mudanza.

El conjunto estadounidense pelea por mantenerse en puestos de playoffs de la MLS y todavía le queda un compromiso antes de que los futbolistas convocados al Mundial queden liberados para sumarse a sus selecciones.

Ese último encuentro será el domingo 24 de mayo frente a Philadelphia, también en Miami, antes de que Messi se enfoque completamente en una nueva aventura mundialista junto a la Selección Argentina.