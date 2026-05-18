Escándalo en Gran Hermano: gritos, acusaciones y un fuerte cruce tras la eliminación de Danelik

La última gala de eliminación de Gran Hermano dejó mucho más que una despedida. La salida de Danelik Galazán desató una fuerte tensión dentro de la casa y terminó en un explosivo enfrentamiento entre varios participantes.

Apenas se confirmó que Danelik debía abandonar el reality, algunos de sus compañeros comenzaron a festejar efusivamente. Entre cánticos y gritos, varios jugadores celebraron continuar una semana más en competencia, aunque la reacción no cayó nada bien en parte de la casa.

Uno de los participantes que más expresó su alegría fue Eduardo Carrera, quien había permanecido en la placa de nominados hasta el final. Luego de atravesar días de tensión y especulaciones sobre una posible salida, el jugador no ocultó su alivio y protagonizó varios festejos junto a sus aliados.

Durante la semana previa, Danelik le había anticipado reiteradamente que él sería el eliminado, por lo que la reacción de Eduardo fue interpretada como una especie de revancha dentro del juego.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando Juanicar decidió enfrentar a Eduardo y a Emanuel por la manera en la que celebraron la eliminación.

“A mí no me importa lo que haya hecho ella, pero no me gustan sus formas ni lo patético que fue cantarle cuando ya se estaba yendo”, lanzó Juanicar en medio del patio de la casa.

Lejos de calmarse, el participante continuó cuestionando la actitud de sus compañeros y acusó directamente a Eduardo de haberse mantenido callado durante toda la semana por miedo.

“Te callaste todos estos días y recién ahora cantás porque ella ya se fue. Eso es de cagón”, disparó en tono muy duro.

El momento más tenso llegó cuando Juanicar remató la discusión con una fuerte acusación: “Sos mala persona, vos sabés por qué te lo digo”.

Ante el ataque, Eduardo respondió con ironía y evitó profundizar el conflicto. “Claro, vos sos bueno”, contestó antes de dar por terminado el cruce.

La escena rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa y volvió a dejar en evidencia el clima cada vez más explosivo que se vive dentro de la casa más famosa del país.