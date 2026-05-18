Pedro Duque, el astronauta que vio la Tierra desde el espacio y advierte sobre la nueva revolución espacial

Pocas personas en el mundo pueden decir que abandonaron la Tierra, observaron el planeta desde la órbita y regresaron para contarlo. Uno de ellos es Pedro Duque, el astronauta español que viajó dos veces al espacio y que hoy analiza cómo la industria espacial atraviesa una transformación histórica que ya impacta directamente en la vida cotidiana.

Con una trayectoria de 25 años en la Agencia Espacial Europea, Duque pasó de entrenarse entre simuladores y misiones internacionales a convertirse en una de las voces más autorizadas para explicar el nuevo escenario espacial, donde los satélites, la conectividad y la economía orbital empiezan a ganar protagonismo.

“Estamos viviendo un momento realmente interesante”, aseguró al describir la aceleración tecnológica que atraviesa el sector. Según explicó, el espacio dejó de ser únicamente un territorio de exploración científica para transformarse en una plataforma estratégica vinculada a comunicaciones, transporte, internet y desarrollo económico.

Duque, de 63 años, creció durante la época dorada de la carrera espacial. Como millones de personas, siguió por televisión la llegada del hombre a la Luna en 1969, aunque en aquellos años convertirse en astronauta parecía un sueño reservado solo para estadounidenses o soviéticos.

La situación comenzó a cambiar cuando España ingresó a la Agencia Espacial Europea, una decisión que abrió nuevas oportunidades para científicos e ingenieros del país. En 1992, Duque fue seleccionado como astronauta y comenzó un largo proceso de entrenamiento en Rusia y Estados Unidos.

Su primera misión llegó en 1998, a bordo del transbordador Discovery. Después de años de preparación y simulaciones, finalmente viajó al espacio en una misión científica que duró diez días.

Cinco años más tarde volvió a despegar, esta vez en una nave Soyuz con destino a la Estación Espacial Internacional, donde trabajó principalmente en experimentos científicos y tareas técnicas como ingeniero de vuelo.

Sin embargo, lo que más lo impactó no fueron los procedimientos ni la tecnología, sino la visión del planeta desde el espacio.

“Lo que más me sorprendió fue entender la escala diminuta que tenemos dentro del universo”, recordó. Desde unos 400 kilómetros de altura, Duque pudo observar la curvatura terrestre y la extrema delgadez de la atmósfera.

Esa experiencia también modificó su percepción sobre el medio ambiente. “La atmósfera es una capa muy fina que rodea un planeta finito. Cuando uno ve eso desde arriba entiende que cualquier daño ambiental afecta a todos”, reflexionó.

Actualmente, Duque observa con atención cómo el espacio se integra cada vez más en actividades cotidianas. Desde la navegación satelital y las aplicaciones de mapas hasta las comunicaciones rurales e internet satelital, gran parte de la infraestructura moderna depende hoy de sistemas espaciales.

El astronauta destacó especialmente el crecimiento de la conectividad satelital en regiones alejadas y el papel que juegan tecnologías como Starlink para ampliar el acceso a internet.

También remarcó que la reducción de costos de lanzamiento permitió que más empresas y países puedan desarrollar proyectos espaciales, impulsando una industria mucho más dinámica que años atrás.

En paralelo, Duque considera que el regreso de las misiones tripuladas a la Luna forma parte de esta nueva etapa, donde la clave ya no pasa únicamente por llegar al espacio, sino por construir infraestructura confiable y sostenible.

En ese sentido, valoró el desarrollo de Programa Artemis y el papel de nuevas generaciones de ingenieros y científicos que comienzan a integrarse al sector.

Durante la entrevista, también hizo referencia al desafío que enfrenta América Latina para consolidar una industria espacial propia y formar astronautas que representen directamente a sus países.

Aunque destacó el nivel académico de universidades argentinas y brasileñas, consideró que el crecimiento del sector depende de políticas sostenidas de inversión en ciencia y tecnología.

“No existe una única puerta de entrada al espacio”, explicó. Para Duque, las carreras espaciales pueden surgir desde distintas disciplinas, como ingeniería, telecomunicaciones, física o electrónica.

Finalmente, el astronauta español recibió recientemente un importante reconocimiento internacional por parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una de las asociaciones tecnológicas más relevantes del mundo.

Lejos de considerarlo un cierre de carrera, Duque aseguró que el premio representa un impulso en una etapa donde continúa vinculado al desarrollo espacial y tecnológico. “Es una enorme satisfacción recibir este reconocimiento mientras todavía puedo seguir aportando”, concluyó.