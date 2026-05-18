Alerta para usuarios de Android: Google lanzó una actualización urgente por una falla de seguridad crítica

Google publicó una actualización de seguridad urgente para dispositivos Android con el objetivo de corregir una vulnerabilidad considerada crítica que podía permitir ataques informáticos y comprometer información personal de los usuarios.

La falla, identificada como CVE-2026-0073, estaba vinculada a Android Debug Bridge (ADB), una herramienta avanzada utilizada para conexión y depuración de dispositivos. Según detalló la compañía, el problema abría la posibilidad de ejecutar código malicioso en determinados escenarios sin necesidad de que la víctima realizara acciones sospechosas.

El parche fue incluido dentro del boletín de seguridad de mayo y Google recomendó instalar la actualización apenas esté disponible para cada dispositivo.

La advertencia aparece en medio de un contexto donde crecieron notablemente las amenazas dirigidas a teléfonos móviles. Especialistas en ciberseguridad vienen alertando desde hace tiempo que muchos ataques aprovechan equipos sin actualizar o usuarios que demoran la instalación de parches críticos.

De acuerdo con los análisis técnicos difundidos junto a la actualización, la vulnerabilidad podía ser explotada bajo ciertas condiciones para ejecutar código malicioso sin que el usuario tuviera que aceptar permisos, descargar archivos o ingresar a enlaces fraudulentos.

Uno de los escenarios que más preocupó a los investigadores contemplaba ataques realizados desde la misma red o desde una ubicación cercana al dispositivo afectado.

Google recordó que las actualizaciones de seguridad no solo incorporan nuevas funciones o mejoras de rendimiento, sino que también corrigen errores que pueden facilitar el robo de datos, el espionaje digital, la instalación de malware o accesos remotos no autorizados.

La empresa indicó que el parche ya fue distribuido a fabricantes y socios del ecosistema Android, aunque la llegada efectiva dependerá de cada marca y modelo. Por ese motivo, algunos usuarios podrían recibir la actualización antes que otros.

Para comprobar si el parche ya está disponible, los usuarios deben ingresar a la sección “Ajustes”, luego entrar en “Sistema” y finalmente seleccionar “Actualización de software”.

Además, Google recomendó mantener desactivadas funciones avanzadas que no se utilicen, especialmente aquellas relacionadas con depuración o acceso remoto, ya que pueden ampliar las posibilidades de ataque sobre el dispositivo.