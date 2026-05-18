Sinner estiró su ventaja como el número 1 del mundo

Jannik Sinner continúa dominando el circuito ATP y, tras conquistar el Masters 1000 de Roma, amplió aún más su ventaja como número 1 del mundo sobre Carlos Alcaraz, quien no pudo disputar los últimos torneos debido a una lesión en la muñeca.

El italiano alcanzó una diferencia de 3.740 puntos respecto al español y llegará a Roland Garros como el máximo candidato al título. Más atrás aparece el alemán Alexander Zverev, que completa el podio pese a haber quedado eliminado en los octavos de final del certamen romano.

Etcheverry lidera a los argentinos

Entre los tenistas argentinos, Tomás Etcheverry logró el mejor ranking de su carrera y se consolidó como el argentino mejor ubicado del circuito al alcanzar el puesto 25 del escalafón mundial.

Detrás del platense aparecen Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 27, y Mariano Navone, que se mantiene dentro del top 50.

Otro de los grandes protagonistas de la semana fue Juan Manuel Cerúndolo, quien se coronó campeón en el ATP de Bordeaux y dio un salto de 18 posiciones para instalarse en el puesto 54 del ranking.

Además, Thiago Agustín Tirante también tuvo una importante escalada tras su destacada actuación en el Masters de Roma. El argentino avanzó 11 lugares y alcanzó el puesto 58, la mejor ubicación de toda su carrera profesional.

Así quedó el Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner – 14.700 puntos Carlos Alcaraz – 11.960 Alexander Zverev – 5.705 Novak Djokovic – 4.710 Felix Auger-Aliassime – 4.060 Ben Shelton – 4.030 Daniil Medvedev – 3.760 Taylor Fritz – 3.720 Alex de Miñaur – 3.665 Alexander Bublik – 3.230

Los argentinos mejor ubicados