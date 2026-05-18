El Gobierno avanza con medidas para prohibir el ingreso de deudores alimentarios y barrabravas a los estadios del Mundial 2026

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, el Gobierno argentino intensificó los controles para impedir que personas con antecedentes violentos, causas judiciales o deudas alimentarias puedan ingresar a los estadios durante la competencia.

La medida fue confirmada por Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, quien explicó que actualmente existe una base de datos de 35.000 personas alcanzadas por restricciones de admisión vinculadas al fútbol.

Cómo funciona el operativo

Según detalló el funcionario, el registro originalmente incluía a 21.700 personas con derecho de admisión por hechos de violencia, antecedentes penales o restricciones judiciales. Sin embargo, en los últimos días se incorporaron otras 13.000 personas registradas como deudores alimentarios, tras un acuerdo entre organismos nacionales y el Ministerio de Seguridad porteño.

“Detenemos prófugos de la Justicia y ahora también buscamos que las personas cumplan con sus obligaciones legales”, explicó Berlín.

Además, confirmó que toda la información fue compartida con las autoridades estadounidenses para reforzar los controles migratorios de cara al Mundial.

Cooperación con Estados Unidos

El operativo se desarrollará en conjunto con organismos internacionales y fuerzas de seguridad de ambos países. Berlín aseguró que habrá monitoreo permanente en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos argentinos.

“Vamos a trabajar las 24 horas junto al FBI y autoridades estadounidenses durante el Mundial”, sostuvo el funcionario, quien además integrará el Centro de Cooperación Policial durante el torneo.

Cada vez que una persona incluida en el registro intente salir del país, las fuerzas de seguridad emitirán una alerta para notificar a las autoridades correspondientes.

Qué ocurre con los líderes barrabravas

Consultado sobre los principales referentes de las barras bravas argentinas, Berlín reconoció que algunos pueden viajar debido a que no poseen causas judiciales ni restricciones legales vigentes.

No obstante, destacó que el número de personas incorporadas al sistema creció de manera considerable en los últimos años. “Cuando comenzamos había 5.000 personas en el registro y hoy llegamos a 35.000”, afirmó.

El funcionario aclaró que el Estado no puede impedir la salida del país de quienes no tengan prohibiciones judiciales, aunque sí puede informar y alertar a las autoridades extranjeras sobre cada caso.

El objetivo del Gobierno

Berlín remarcó que las restricciones se aplicarán sin excepciones y aseguró que el objetivo es recuperar la seguridad en los estadios.

“Queremos que el fútbol vuelva a ser de las familias. Durante años hubo personas que utilizaron una camiseta para generar violencia y eso es lo que buscamos terminar”, expresó.

En paralelo, el Gobierno mantendrá reuniones con Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para reforzar los operativos en rutas, aeropuertos y fronteras, además de monitorear posibles vías alternativas de salida hacia Estados Unidos a través de países limítrofes.