Arranca el juicio por la masacre de Barracas: acusan al imputado de un ataque motivado por odio contra mujeres lesbianas

Este lunes comenzará el juicio oral contra Justo Fernando Barrientos por el brutal incendio ocurrido en mayo de 2024 en un hotel del barrio porteño de Barracas, un ataque que terminó con la vida de tres mujeres y dejó a una sobreviviente con graves secuelas físicas y psicológicas.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 y tendrá como eje central determinar si el crimen estuvo motivado por odio hacia la orientación sexual de las víctimas, tal como sostienen las querellas y organizaciones de diversidad sexual que participan del proceso.

Barrientos enfrenta acusaciones por el asesinato de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además del intento de homicidio de Sofía Castro Riglos, quien logró sobrevivir al incendio.

Las partes acusadoras buscarán demostrar que no se trató de un ataque casual ni indiscriminado, sino de una agresión dirigida específicamente contra las cuatro mujeres por ser lesbianas.

El juicio comenzará a las 9.30 en los tribunales ubicados sobre la calle Talcahuano y contará con la declaración de unos veinte testigos, entre vecinos, efectivos policiales y especialistas forenses.

Según trascendió, Sofía Castro Riglos no declarará durante las audiencias debido a recomendaciones médicas vinculadas al impacto emocional y psicológico que todavía le genera el episodio.

La investigación sostiene que el ataque ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en un hotel ubicado sobre la calle Olavarría al 1600.

De acuerdo con el expediente judicial, Barrientos habría ingresado hasta la habitación donde dormían las cuatro mujeres y lanzó un artefacto incendiario casero encendido, provocando un fuego que se propagó rápidamente por el ambiente.

Pamela Cobas murió pocas horas después del ataque, mientras que Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron días más tarde como consecuencia de las graves quemaduras sufridas.

La única sobreviviente fue Castro Riglos, quien atravesó un largo proceso de recuperación y aún enfrenta secuelas físicas y emocionales.

Durante la investigación, varios residentes del hotel aseguraron que el acusado ya había amenazado e insultado previamente a las víctimas. Testigos declararon que utilizaba expresiones discriminatorias y que incluso había manifestado intenciones violentas contra ellas.

Según algunos relatos incorporados al expediente, luego de iniciar el incendio el acusado también habría atacado físicamente a una de las mujeres mientras las llamas consumían la habitación.

Tras el hecho, las víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros médicos porteños, entre ellos el Hospital del Quemado y el Hospital Argerich.

Barrientos fue detenido poco después del ataque y desde entonces permanece imputado por uno de los casos de violencia más estremecedores registrados en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años.

El juicio podría convertirse en un caso judicial clave para la discusión sobre los crímenes motivados por odio y violencia hacia personas del colectivo LGBT+ en Argentina.