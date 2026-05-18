LeBron James reveló qué siente al jugar junto a su hijo Bronny y emocionó a todos con su confesión familiar

LeBron James reveló cuál es su mayor motivación para seguir en la NBA a los 41 años

LeBron James atraviesa una etapa única en su histórica carrera y encontró una nueva razón para mantenerse competitivo en la NBA: compartir la cancha con su hijo, Bronny James. Durante una charla en el pódcast Mind the Game junto a Steve Nash, el máximo referente de Los Angeles Lakers confesó que vivir juntos la experiencia de los playoffs le dio un significado completamente diferente a su trayectoria profesional.

A sus 41 años, LeBron explicó que seguir compitiendo al máximo nivel ya no pasa solamente por el desafío deportivo o los récords personales, sino también por el orgullo de acompañar a su hijo dentro del mundo profesional. Compartir entrenamientos, viajes, charlas tácticas y partidos se convirtió en una fuente constante de motivación.

“Tener a Bronny en el vestuario y compartir ese espacio me ayudó muchísimo”, expresó el cuatro veces campeón de la NBA. Según contó, aunque su hijo creció viendo desde afuera cómo era la vida de una estrella del básquet, ahora finalmente puede experimentar desde adentro todo lo que implica ser profesional.

LeBron remarcó además que intenta enseñarle con el ejemplo y transmitirle hábitos de trabajo, disciplina y mentalidad competitiva. “Ahora vive las sesiones de video, los viajes y todo lo que realmente significa jugar en la NBA”, señaló.

El momento familiar que emocionó a LeBron

Uno de los recuerdos más especiales para el alero ocurrió durante un partido de playoffs, cuando padre e hijo anotaron diez puntos consecutivos para su equipo. La secuencia incluyó triples, bandejas y una asistencia de LeBron para una canasta de Bronny que hizo explotar al estadio.

“Por un momento me olvidé de todo y simplemente disfruté la escena”, relató la estrella de los Lakers, que destacó especialmente la presencia de toda su familia en las tribunas.

Su madre, su esposa, la hermana de Bronny y también Bryce James estuvieron presentes acompañando una escena que, según LeBron, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más valiosos de toda su carrera.

La nueva energía de LeBron en la NBA

El histórico jugador aseguró que esta experiencia revitalizó su pasión por el básquet y le permitió encontrar un propósito distinto en esta etapa de su carrera. Más allá de los títulos y los récords, hoy valora especialmente la posibilidad de construir un legado familiar dentro de la liga más importante del mundo.

Con humor, también habló sobre la relación cotidiana con su hijo: “¿Bronny me hace caso? No. ¿Qué hijo escucha todo lo que le dicen a los 21 años?”, bromeó.

Aun así, dejó en claro que seguirá acompañándolo y disfrutando cada momento juntos dentro de la NBA, una experiencia que describió como algo “superior a cualquier ficción”.