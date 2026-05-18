El paraíso escondido a una hora de Buenos Aires: tiene un laberinto gigante entre pinos y un asado de campo inolvidable

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón ideal para desconectarse del ruido, respirar aire puro y disfrutar de una experiencia diferente en plena naturaleza. Se trata de Cañuelas, un destino que en los últimos años se convirtió en uno de los favoritos para escapadas de fin de semana.

Ubicada sobre el kilómetro 82 de la Ruta 6, la estancia Puesto Viejo ofrece más de 200 hectáreas de campo abierto, actividades al aire libre y una de las atracciones más llamativas de la provincia: un enorme laberinto natural formado por altísimos pinos.

El desafío atrae tanto a chicos como a adultos. El objetivo parece simple: encontrar la salida lo más rápido posible. Pero la altura de los árboles y los múltiples caminos convierten la experiencia en una aventura tan divertida como desafiante.

Además del laberinto, el predio propone distintas actividades para pasar el día rodeado de verde. Los visitantes pueden recorrer los parques en bicicleta, conocer el establo de caballos o simplemente descansar bajo el sol y disfrutar de la tranquilidad del campo.

Uno de los puntos fuertes del lugar es la propuesta gastronómica. El clásico día de campo incluye empanadas fritas, carnes cocinadas a las brasas y postres caseros elaborados con productos de la propia estancia.

Según destacan en el lugar, gran parte de los ingredientes utilizados provienen de la producción orgánica del establecimiento, desde frutas y verduras hasta carnes y hierbas aromáticas.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la estancia también ofrece alojamiento. Hay un pequeño hotel boutique con habitaciones decoradas con muebles antiguos y espacios cálidos con estufas a leña.

Otra de las opciones que más creció en los últimos tiempos es el glamping, una modalidad que combina naturaleza y comodidad. Los visitantes pueden hospedarse en domos equipados con baño privado y servicio completo de comidas, en medio del campo y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad.

Dormir bajo un cielo completamente estrellado y despertar rodeado de silencio y naturaleza se convirtió en uno de los principales atractivos de esta escapada que cada vez suma más visitantes desde Buenos Aires y distintos puntos del país.