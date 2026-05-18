Juan Manuel Cerúndolo campeón en Bordeaux

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a demostrarlo este domingo tras conquistar el ATP Challenger 175 de Bordeaux. El argentino se quedó con el título luego de vencer en una final cargada de tensión al belga Raphael Collignon por 5-7, 6-1 y 7-6 (4).

La consagración en suelo francés no solo significó un nuevo trofeo para el menor de los hermanos Cerúndolo, sino también un salto histórico en el ranking ATP. Desde este lunes, el zurdo ascenderá 18 posiciones y se ubicará en el puesto 54 del mundo, la mejor clasificación de toda su trayectoria profesional.

El argentino ya había dado señales de crecimiento durante las últimas semanas, pero en Bordeaux confirmó definitivamente su gran presente. Luego de irrumpir en el circuito en 2021 con el título en el ATP 250 de Córdoba, Cerúndolo atravesó etapas de irregularidad y lesiones. Ahora, parece haber encontrado la madurez tenística que lo acerca por primera vez al Top 50.

Una final cambiante y llena de tensión

El encuentro comenzó favorable para Collignon, que mostró agresividad desde el fondo de la cancha y aprovechó algunos errores del argentino para quedarse con el primer set por 7-5 tras un quiebre decisivo sobre el cierre.

Sin embargo, Cerúndolo reaccionó de inmediato. En el segundo parcial elevó notablemente su nivel, tomó protagonismo con la devolución y dominó completamente el desarrollo del juego. Con una postura mucho más ofensiva y dos quiebres contundentes, arrasó 6-1 y llevó la definición al tercer set.

El capítulo final fue extremadamente parejo. Ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque y llevaron todo al tie-break, donde apareció una de las grandes virtudes que el argentino desarrolló durante esta temporada: la fortaleza mental en los momentos decisivos.

Con precisión, inteligencia táctica y mucha personalidad, Cerúndolo cerró el desempate por 7-4 y desató el festejo después de más de dos horas y media de batalla.

Un título clave antes de Roland Garros

El trofeo conseguido en Bordeaux representa el título número 12 de Cerúndolo en el Challenger Tour y uno de los más importantes de su carrera, ya que los torneos ATP Challenger 175 entregan una gran cantidad de puntos y suelen reunir jugadores de alto nivel.

Durante toda la semana, el argentino mostró una versión sólida, agresiva y consistente que ilusiona de cara a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Además, el ascenso al puesto 54 del ranking lo convierte en el cuarto mejor tenista argentino del momento, detrás de Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone.