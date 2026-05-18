El pueblo italiano de 115 habitantes que paga miles de euros para atraer nuevos vecinos

En medio de la crisis demográfica que atraviesan muchas regiones de Europa, un pequeño pueblo de montaña en Italia lanzó una propuesta tan llamativa como tentadora: ofrece ayuda económica, vivienda y apoyo laboral para quienes decidan mudarse de manera permanente.

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad medieval ubicada en el corazón del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a unos 1300 metros de altura y con apenas 115 habitantes.

La iniciativa busca combatir el fuerte despoblamiento que afecta al pueblo desde hace años. La mayoría de los residentes actuales son adultos mayores y cada vez quedan menos jóvenes para sostener la actividad económica y la vida cotidiana del lugar.

Las autoridades locales advierten que la pérdida constante de población pone en riesgo comercios, servicios esenciales y tradiciones históricas que forman parte de la identidad de la región.

Por eso, el objetivo ya no pasa por atraer turistas ocasionales, sino personas dispuestas a instalarse, trabajar y convertirse en nuevos vecinos permanentes.

El programa incluye alquileres a precios simbólicos, ayudas económicas mensuales y subsidios para quienes quieran abrir un emprendimiento o desarrollar actividades vinculadas al turismo y la cultura local.

Según el esquema difundido, los nuevos residentes podrían recibir hasta 8000 euros anuales durante tres años, además de un aporte extra de hasta 20.000 euros para iniciar un proyecto laboral o comercial.

En total, la ayuda económica puede alcanzar unos 44.000 euros, aunque el acceso al beneficio depende de ciertas condiciones relacionadas con el tiempo de residencia y el tipo de actividad propuesta.

La convocatoria apunta principalmente a personas de entre 18 y 40 años que se comprometan a vivir en el pueblo durante al menos cinco años.

Pueden postularse ciudadanos italianos, personas de otros países de la Unión Europea y también extranjeros que cuenten con residencia permanente válida en Italia.

Entre las actividades que más interesan a la comunidad aparecen los alojamientos rurales, la gastronomía típica, las artesanías, las visitas guiadas y distintos servicios vinculados con el turismo de naturaleza.

También se valoran pequeños oficios y proyectos que ayuden a mantener activa la vida diaria del pueblo.

Ubicado en la región de Abruzzo, Santo Stefano di Sessanio es considerado uno de los pueblos medievales más pintorescos del país, con calles de piedra, vistas montañosas y un entorno natural que atrae visitantes durante todo el año.

Ahora, además de su belleza y tranquilidad, el lugar intenta convertirse en una nueva oportunidad para quienes sueñan con cambiar de vida y empezar de cero en uno de los paisajes más impactantes de Italia.