El hambre golpea a Cuba: cada vez más personas buscan comida en la basura para sobrevivir

La crisis alimentaria en Cuba atraviesa uno de sus momentos más dramáticos y ya deja imágenes que hace algunos años parecían impensadas. En distintas ciudades de la isla, cientos de personas comenzaron a revolver contenedores y basurales en busca de alimentos para poder subsistir.

La escena, que antes aparecía de manera aislada, se volvió cada vez más frecuente en lugares como La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Santa Clara, donde la escasez y el deterioro económico empujan a familias enteras a buscar restos de comida entre los residuos urbanos.

Especialistas y activistas advierten que el fenómeno refleja una crisis social cada vez más profunda. El historiador y analista habanero Boris González Arenas sostuvo que la situación se agravó tras el deterioro del sistema estatal de abastecimiento y la reducción de alimentos distribuidos por el gobierno.

Según explicó, muchas personas quedaron sin acceso a productos básicos y hoy enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad. Para González Arenas, la isla atraviesa una emergencia humanitaria que supera incluso otras crisis históricas registradas en décadas anteriores.

El analista describió además un escenario alarmante: hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores recorriendo contenedores durante todo el día en busca de algo para comer.

En ciudades como Holguín, el deterioro ya impacta incluso sobre espacios públicos tradicionales. Uno de los casos más simbólicos es el parque infantil Los Caballitos, que pasó de ser un lugar de recreación para niños a convertirse en un punto habitual para personas que buscan restos de comida.

El periodista independiente Julio César Álvarez Marrero relató que muchas personas no solo recolectan alimentos descartados, sino que también cocinan en plena calle utilizando productos encontrados entre la basura.

Según explicó, en sectores como Cuatro Caminos Guajabal, vecinos aprovechan incluso desperdicios arrojados por camiones de organismos estatales para alimentarse o revender algunos productos.

La situación también se replica en Guantánamo, donde activistas aseguran que la crisis alcanzó niveles todavía más críticos.

Niover García Fournier afirmó que actualmente ni siquiera los residuos contienen alimentos aprovechables, ya que la población intenta reutilizar absolutamente todo ante la falta de recursos.

La desaparición progresiva de productos básicos, el deterioro del sistema de distribución estatal y la falta de alternativas económicas hicieron que la búsqueda de comida en la basura deje de ser un fenómeno marginal para convertirse en una postal cotidiana en distintos puntos del país.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos volvió a ofrecer ayuda humanitaria destinada a la población cubana.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ratificó recientemente una propuesta de asistencia por 100 millones de dólares y aseguró que los recursos podrían canalizarse mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes.

Sin embargo, desde el gobierno cubano rechazaron públicamente la iniciativa y negaron haber recibido formalmente la propuesta, profundizando un nuevo capítulo de tensión política entre Washington y La Habana.

Mientras tanto, en las calles de Cuba, la crisis alimentaria continúa creciendo y deja escenas que reflejan el fuerte impacto social que atraviesa hoy la isla.