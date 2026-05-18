Tensión en el Senado por el hijo de Rosatti: avanzó su pliego para ser juez federal en Santa Fe

La candidatura de Emilio Rosatti para ocupar un cargo clave en la Justicia Federal de Santa Fe avanzó este lunes en el Senado, aunque no sin polémica. El hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y quedó un paso más cerca de convertirse en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

La audiencia estuvo marcada por momentos de fuerte tensión y preguntas incómodas vinculadas tanto al proceso de selección como al peso institucional que rodea al apellido Rosatti dentro del Poder Judicial.

El pliego ahora deberá ser tratado en el recinto junto a decenas de designaciones judiciales impulsadas por el gobierno de Javier Milei para cubrir vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales.

Durante la exposición ante la comisión presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, Emilio Rosatti fue consultado especialmente sobre el sistema de entrevistas personales utilizado en los concursos judiciales.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el senador Martín Soria cuestionó el mecanismo que permitió que Rosatti ascendiera posiciones dentro del concurso hasta quedar primero en la terna definitiva.

El tema no fue menor: inicialmente, el postulante figuraba cuarto en el orden de mérito, pero logró avanzar tras la etapa de entrevistas personales, uno de los aspectos más discutidos dentro del sistema de selección judicial.

En respuesta, Rosatti sostuvo que las reglas vigentes eran conocidas desde el inicio del proceso y recordó que la Corte Suprema había impulsado modificaciones para reducir la discrecionalidad en ese tipo de evaluaciones.

El vínculo familiar con Horacio Rosatti atravesó inevitablemente toda la discusión. Sin embargo, desde el entorno judicial remarcaron que el presidente de la Corte decidió apartarse de la votación del plenario del Consejo de la Magistratura que aprobó la terna de candidatos.

Actualmente, Emilio Rosatti se desempeña como secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe y anteriormente trabajó en el Juzgado Federal N°1 de esa provincia.

Su nombre ya había estado envuelto en controversias en 2022, cuando renunció a competir por otra vacante judicial luego de que trascendiera un resultado positivo en un control de alcoholemia.

El avance de su pliego se produce en medio de la reactivación del proceso de cobertura de cargos judiciales impulsado por el gobierno nacional tras más de dos años de fuerte demora en las designaciones.

El ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, envió recientemente el primer paquete de postulaciones para cubrir vacantes en distintos fueros nacionales y federales.

En total, el Poder Ejecutivo comenzó a mover una primera tanda de pliegos para intentar reducir las más de 300 vacantes acumuladas en la Justicia argentina desde los últimos años del gobierno de Alberto Fernández.

Dentro de ese listado, el nombre de Emilio Rosatti se convirtió rápidamente en uno de los más observados debido al peso institucional de su padre y al debate recurrente sobre transparencia, independencia y mecanismos de selección dentro del Poder Judicial.

Ahora, la definición final quedará en manos del pleno del Senado, donde el oficialismo intentará avanzar con una serie de nombramientos clave para completar tribunales nacionales y federales en distintos puntos del país.