El explosivo mensaje del jefe de la barra del Inter Miami tras la furia de Lionel Messi con los hinchas

El líder de la barra del Inter Miami explotó tras el enojo de Messi con los hinchas: “Se llenó de boludos”

Lionel Messi protagonizó un incómodo episodio durante la victoria de Inter Miami CF ante Portland Timbers por la fecha 14 de la MLS. A pesar de que el conjunto rosa ganaba cómodamente 2-0, desde una de las tribunas comenzaron a bajar reclamos e insultos hacia los jugadores, situación que generó una visible reacción del capitán argentino.

Al escuchar los cantos, Messi se dio vuelta hacia las gradas y levantó la mano en señal de desaprobación, dejando en claro su fastidio por el comportamiento de algunos simpatizantes. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales y abrió un fuerte debate entre los fanáticos del club estadounidense.

Quien salió rápidamente a respaldar al rosarino fue Cachito, uno de los principales referentes de la hinchada organizada del Inter Miami, que publicó un durísimo descargo en sus redes sociales apuntando contra los responsables de los insultos y también contra la dirigencia del club.

“Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir y se dijo”, escribió inicialmente.

Luego, profundizó su enojo: “No sé bien cuál fue la historia de las banderas, pero o está todo bien o está todo mal. Después insultan a los jugadores cuando estamos ganando 2-0. Se llenó de boludos y estos son los resultados”.

El referente de la barra también apuntó directamente contra la conducción del club estadounidense: “Y eso que los jugadores no nos pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos. Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron”.

Messi volvió a ser figura en la MLS

Más allá del tenso episodio con los hinchas, Messi volvió a destacarse dentro del campo de juego y fue decisivo en el triunfo histórico del Inter Miami en su nuevo estadio.

El campeón del mundo convirtió un gol y además asistió al delantero Germán Berterame en la victoria por 2-0 frente a Portland, resultado que significó el primer triunfo oficial del club desde la inauguración de su nueva cancha.

El rosarino atraviesa un gran presente futbolístico: acumula 12 goles y seis asistencias en apenas 13 partidos y llega en un altísimo nivel a la antesala del 2026 FIFA World Cup.

Con este resultado, Inter Miami alcanzó los 28 puntos y quedó como escolta de Nashville SC en la Conferencia Este de la MLS.