Un famoso entrenador de la NBA reveló en vivo por qué “odia” a Ginóbili

Emanuel Ginóbili sigue dejando huella en la NBA incluso años después de su retiro. El argentino, miembro del Salón de la Fama desde 2022, volvió a convertirse en tendencia luego de que el reconocido entrenador Stan Van Gundy hiciera una inesperada y divertida confesión sobre lo difícil que era enfrentarlo dentro de la cancha.

Durante la transmisión del sexto partido entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves, el exentrenador de Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó.

“Personalmente odié a Manu Ginóbili. Absolutamente lo odié”, lanzó entre risas Van Gundy, antes de aclarar el motivo de semejante declaración. “Me hizo la vida imposible cada vez que tenía que dirigir contra él”, explicó el actual comentarista televisivo.

La respuesta de Manu que revolucionó las redes

La reacción de Ginóbili no tardó en llegar. Con el humor que lo caracteriza, el bahiense respondió públicamente en sus redes sociales y convirtió el intercambio en uno de los momentos más comentados del ambiente NBA.

“Que Stan Van Gundy dijera anoche en vivo que me odiaba podría ser el mejor cumplido de mi semana”, escribió Manu. “Yo también te quiero, Stan. La próxima vez que nos veamos te voy a dar un gran abrazo”, agregó.

El ida y vuelta generó miles de reacciones y volvió a poner en primer plano el enorme respeto que el argentino construyó durante sus 16 temporadas en la mejor liga del mundo.

Un rival que marcó una época

Los equipos dirigidos por Van Gundy enfrentaron a Ginóbili en 24 oportunidades entre 2003 y 2018. Durante esos cruces, el argentino mantuvo números muy sólidos: promedió 14,2 puntos, 4 asistencias y 3,5 rebotes, además de conseguir 15 victorias.

Uno de sus partidos más recordados frente a un equipo de Van Gundy ocurrió en 2010, cuando le anotó 43 puntos a Orlando Magic en una actuación histórica.

La carrera de Manu quedó marcada por títulos, premios individuales y una influencia que trascendió las estadísticas. Con San Antonio Spurs ganó cuatro campeonatos de la NBA y se transformó en una pieza fundamental de la histórica dinastía texana junto a Tim Duncan y Tony Parker.

El legado eterno de Ginóbili

Además de haber sido elegido dos veces para el All-Star Game y ganar el premio al Mejor Sexto Hombre de la temporada 2007-08, Ginóbili también fue reconocido por colegas y entrenadores como uno de los jugadores más inteligentes y competitivos de su generación.

Hace algunos meses, otro histórico suplente de la NBA, Jamal Crawford, aseguró que Manu fue “el mejor sexto hombre de la historia”, destacando su capacidad para cambiar partidos y sacrificarse por el equipo.

Fuera de la NBA, el argentino también construyó una carrera legendaria con la Selección Argentina de Básquet, donde lideró la histórica conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Con el paso del tiempo, los elogios continúan acumulándose y confirman algo que en el mundo del básquet parece indiscutible: Manu Ginóbili dejó una marca imborrable en la historia de la NBA.