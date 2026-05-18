Maxi López mostró cómo fue el emocionante reencuentro de sus hijos

Maxi López celebró la llegada definitiva de Daniela Christiansson y mostró el tierno reencuentro familiar

Maxi López compartió su felicidad en redes sociales tras la llegada definitiva a la Argentina de su pareja, Daniela Christiansson, junto a sus hijos Elle y Lando. La familia ya comenzó a instalarse en el país y este fin de semana vivieron sus primeros días todos juntos.

El exfutbolista publicó en Instagram un emotivo video familiar donde se veía a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, jugando en el patio de la casa junto a la pequeña Elle.

Al ritmo de la canción “Baby Shark”, los chicos giraban alrededor de una silla hasta que la música se detenía. En ese momento, la nena logró sentarse primero mientras sus hermanos celebraban entre risas y aplausos.

“Finalmente todos juntos”, escribió Maxi López junto a la grabación, reflejando la emoción del momento. Daniela Christiansson también compartió el video en sus historias de Instagram y agregó varios corazones rojos.

La modelo mostró su llegada a la Argentina

Horas antes, la modelo sueca ya había anticipado en redes sociales que había aterrizado en el país. Lo hizo con una postal muy argentina: mates, facturas y churros sobre la mesa durante el desayuno.

En la publicación, etiquetó a Maxi López junto a un corazón rojo y sumó la ubicación en Argentina, dejando en claro que comenzaba oficialmente una nueva etapa familiar.

Más tarde, Daniela volvió a compartir otra imagen desde el jardín de la casa, disfrutando del sol mientras comía un clásico sanguche de miga. La selfie estuvo acompañada por emojis de la bandera argentina y corazones celestes y blancos, demostrando su entusiasmo por instalarse definitivamente en el país.