La tierna foto de Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula Corberó volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una serie de fotos íntimas y familiares en sus redes sociales. La actriz sorprendió especialmente porque, por primera vez, dejó ver el rostro de Dante, el hijo que tuvo junto a Chino Darín y a quien ambos habían mantenido alejado de la exposición pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de La casa de papel mostró cómo atraviesa esta nueva etapa de maternidad antes de regresar al trabajo.

“Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada Dios mío”, escribió la actriz junto a un álbum cargado de momentos personales y familiares.

La tierna foto de Dante que revolucionó las redes

Entre todas las imágenes, la que más repercusión generó fue una postal donde se pudo ver claramente la carita de Dante, nacido en febrero en Barcelona.

En una de las fotos, el bebé aparece profundamente dormido en brazos de Úrsula Corberó. En otra escena, también muy comentada por los fanáticos, se lo ve descansando sobre el regazo de su papá, el Chino Darín, mientras ambos se relajan en un sillón.

La publicación rápidamente se llenó de miles de likes, comentarios y mensajes de cariño de seguidores de distintas partes del mundo, quienes celebraron el gesto de la pareja de compartir una parte tan íntima de su vida familiar.

Una historia de amor que nació en una serie

La relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín comenzó en 2016 durante las grabaciones de la serie La embajada, donde coincidieron laboralmente por primera vez.

Desde entonces, ambos construyeron una de las parejas más queridas y reservadas del mundo artístico. A lo largo de los años mantuvieron un perfil bajo respecto a su intimidad, aunque en distintas entrevistas dejaron en claro el fuerte vínculo y la admiración mutua que los une.

Ahora, con la llegada de Dante, la pareja atraviesa una nueva etapa personal mientras continúan desarrollando sus carreras internacionales.