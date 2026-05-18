Tini Stoessel se quebró al hablar de abusos

El Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta se convirtió en una verdadera fiesta durante el cierre argentino de la gira “Futttura” de Tini Stoessel. Bajo una intensa lluvia, la cantante desplegó todo su talento y emoción en un show que dejó momentos inolvidables, aunque hubo uno en particular que impactó profundamente a sus fanáticos: un fuerte y conmovedor mensaje sobre la violencia de género y el abuso hacia las mujeres.

Visiblemente emocionada, la artista tomó el micrófono en medio del recital y abrió su corazón frente a miles de personas. Antes de interpretar “Me voy”, Tini reflexionó sobre las situaciones de inseguridad y miedo que atraviesan muchas mujeres en la vida cotidiana y alentó a quienes sufren violencia o abuso a hablar y denunciar.

“Estamos todas juntas en esta misma lucha. Desde las cosas más pequeñas hasta las más graves, no las dejen pasar. Anímense a hablar”, expresó la cantante con la voz quebrada, en uno de los momentos más sensibles de la noche.

El público, compuesto en gran parte por mujeres jóvenes, acompañó sus palabras con un silencio absoluto que conmovió aún más a la artista. “Escucho este silencio y me parece estremecedor”, agregó Tini, sorprendida por la atención y la conexión emocional que se generó en el estadio.

La gira “Futttura”, que comenzó a fines de 2025, marcó una nueva etapa en la carrera de la cantante, combinando grandes puestas en escena con momentos de fuerte carga emocional. En Salta, además de repasar sus mayores éxitos, la artista dejó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones.

Las imágenes del discurso comenzaron a circular pocas horas después del recital y muchos usuarios destacaron la valentía de Tini Stoessel al utilizar su escenario para hablar sobre una problemática que afecta a millones de mujeres. Sus palabras fueron interpretadas por muchos fanáticos como un llamado a no naturalizar situaciones de violencia y a buscar apoyo ante cualquier situación de abuso.