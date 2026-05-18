Antonela Roccuzzo impactó con un exclusivo outfit urbano

La presencia de Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas durante el último partido del Inter Miami CF. Desde uno de los palcos del estadio, la empresaria rosarina acompañó a Lionel Messi en una jornada especial y dejó en evidencia, una vez más, su capacidad para combinar comodidad, lujo y detalles muy argentinos en un mismo look.

A través de sus redes sociales, Antonela compartió distintas imágenes del encuentro y rápidamente se volvió tendencia por el outfit que eligió para asistir al estadio. Sin embargo, más allá de la moda y los accesorios exclusivos, hubo un elemento que terminó robándose la atención de sus seguidores: el clásico mate que llevó consigo durante toda la jornada.

Para la ocasión, Antonela apostó por un estilo urbano y sofisticado. Eligió un top negro de jean con cierre frontal y escote corazón, una prenda ajustada que resaltó su figura y aportó un aire moderno y relajado. El conjunto se completó con un pantalón cargo beige de tiro alto y corte amplio, una de las tendencias más fuertes de la temporada en el street style internacional.

En cuanto a los accesorios, mantuvo una línea minimalista con joyería dorada y calzado en tonos claros. Pero el detalle que elevó el outfit fue una mini cartera Speedy de Louis Vuitton, uno de los modelos más emblemáticos de la firma francesa. El clásico diseño Monogram aportó sofisticación inmediata a un look pensado para un contexto informal como un partido de fútbol.

Aun así, el accesorio que más comentarios generó fue otro mucho más cercano a sus raíces: un mate de calabaza revestido en cuero y plata. El gesto de disfrutar la tarde tomando mate en pleno estadio de Miami fue celebrado por sus seguidores, que destacaron cómo Antonela mantiene sus costumbres argentinas incluso viviendo en Estados Unidos.

La combinación entre prendas relajadas, accesorios de lujo y detalles cotidianos volvió a posicionar a Antonela como una de las máximas referentes de estilo del país. Su habilidad para mezclar tendencias internacionales con una impronta personal y natural es una de las claves que la convirtió en un ícono del street style.

No es la primera vez que Antonela marca tendencia desde las tribunas del Inter Miami. Cada una de sus apariciones genera repercusión en redes sociales y suele instalar nuevas inspiraciones de moda. En esta oportunidad, volvió a demostrar que la elegancia no necesariamente está ligada a la extravagancia, sino a la capacidad de encontrar equilibrio entre glamour, simpleza y autenticidad.