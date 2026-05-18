El desayuno más recomendado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular

Especialistas en nutrición y salud cardiovascular recomendaron incorporar desayunos ricos en proteínas y fibra para ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Entre los alimentos más destacados aparecen las legumbres, el huevo y la palta, una combinación que aporta nutrientes clave para proteger el corazón y mejorar la salud metabólica.

La recomendación surge en un contexto de creciente preocupación por las enfermedades cardiovasculares y los malos hábitos alimentarios. Según los expertos, el desayuno representa una de las comidas más importantes del día para estabilizar el azúcar en sangre, controlar la presión arterial y favorecer la salud vascular a largo plazo.

Por qué el desayuno puede proteger el corazón

De acuerdo con especialistas citados por la revista especializada EatingWell, la primera comida del día permite incorporar fibra, proteínas y grasas saludables, fundamentales para mantener una energía constante y prevenir picos de glucosa.

La nutricionista estadounidense Michelle Routhenstein explicó que las legumbres contienen magnesio, folato y fibra soluble, nutrientes que ayudan a reducir el colesterol LDL (“colesterol malo”) y disminuir la inflamación de las arterias.

Además, la combinación con huevo y palta aporta mayor saciedad y mejora el control del apetito durante el resto de la jornada.

“El desayuno puede ser una oportunidad perfecta para comenzar el día con fibra, proteínas y grasas saludables”, sostuvo la especialista.

La combinación recomendada por los expertos

La receta sugerida incluye una porción de porotos negros acompañados de huevo y palta. Según los nutricionistas, este desayuno aporta aproximadamente:

16 gramos de proteína

10 gramos de fibra

Minerales esenciales como magnesio y potasio

Los especialistas remarcaron que media taza de porotos negros ya cubre más del 10% del magnesio diario recomendado, un mineral clave para la función cardiovascular y muscular.

Por su parte, la palta aporta grasas monoinsaturadas, asociadas a la reducción del colesterol y al control de la presión arterial.

La fibra, una aliada clave

Uno de los puntos más destacados por los expertos fue el bajo consumo de fibra en gran parte de la población. Según el informe, una sola porción de este desayuno puede cubrir cerca del 40% de la ingesta diaria recomendada de fibra.

La fibra soluble ayuda a:

Reducir la absorción de colesterol

Mejorar la digestión

Controlar los niveles de glucosa

Disminuir el riesgo cardiovascular

En paralelo, la dieta DASH —recomendada internacionalmente para prevenir hipertensión— promueve aumentar el consumo de legumbres, frutas, verduras y granos integrales.

El ejercicio y el descanso también son fundamentales

Los especialistas remarcaron que la alimentación debe complementarse con otros hábitos saludables para reducir el riesgo de ACV y enfermedades cardiovasculares.

Entre las recomendaciones principales aparecen:

Realizar actividad física regularmente

Dormir bien

Reducir el estrés

Limitar el consumo de alcohol y cafeína

Según los expertos, caminar o hacer ejercicio moderado al menos cinco días por semana ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre.

Una opción práctica para la rutina diaria

Frente a agendas cada vez más exigentes, los nutricionistas aconsejan dejar preparados algunos ingredientes con anticipación para facilitar desayunos saludables durante la semana.

Además, la receta puede adaptarse fácilmente incorporando otros vegetales, hierbas frescas o cereales integrales.

Para los especialistas, apostar por desayunos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables representa una estrategia simple, accesible y efectiva para cuidar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular.