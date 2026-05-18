Pullaro acelera una polémica reforma de seguridad y crece la tensión dentro de Unidos

El gobierno de Maximiliano Pullaro pondrá este lunes sobre la mesa uno de los proyectos más sensibles de su gestión: un amplio paquete de reformas en materia de seguridad y justicia penal que ya genera fuertes debates incluso dentro del oficialismo provincial.

La iniciativa, enviada días atrás a la Legislatura santafesina, contempla once modificaciones vinculadas al combate contra el delito organizado, el funcionamiento policial y el sistema procesal penal.

El tema será uno de los ejes centrales de la reunión de gabinete que encabezará Pullaro en la ciudad de Santa Fe, mientras empiezan a multiplicarse las discusiones políticas alrededor del alcance de los cambios propuestos.

El proyecto ingresó formalmente a través de la Cámara de Diputados luego de que los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastía adelantaran parte del contenido a legisladores de Unidos en reuniones reservadas.

Sin embargo, lejos de generar consenso automático, la propuesta abrió diferencias dentro del propio frente oficialista. Algunos sectores ya anticipan que el texto sufrirá modificaciones importantes durante el tratamiento parlamentario.

Uno de los puntos más controvertidos es la intención del Ejecutivo de reformar aspectos clave del actual Código Procesal Penal de Santa Fe, endureciendo herramientas investigativas y ampliando facultades para las fuerzas de seguridad.

Según argumenta la Casa Gris, las reformas buscan adaptar el sistema judicial a contextos de criminalidad compleja y violencia organizada.

En los fundamentos del proyecto, el gobierno sostiene que “no todos los contextos delictivos son equivalentes” y plantea la necesidad de contar con mecanismos especiales para actuar frente a organizaciones criminales y situaciones consideradas de urgencia operativa.

Entre las modificaciones más sensibles aparece la recuperación de la llamada “declaración informativa”, una figura que permitiría a la Policía recolectar testimonios en las primeras etapas de una investigación antes de definir si una persona será imputada o declarará como testigo.

Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es agilizar las investigaciones penales y evitar complicaciones procesales en los momentos iniciales de una causa.

Otro de los cambios que genera mayor controversia es la posibilidad de flexibilizar la presencia obligatoria de la defensa durante ciertas declaraciones de imputados, un aspecto que ya despertó cuestionamientos en sectores políticos y jurídicos.

Además de las reformas al Código Procesal Penal, el paquete incluye cambios en el sistema penitenciario, modificaciones vinculadas al esquema de inteligencia criminal, ajustes en el programa de recompensas y una ampliación de atribuciones policiales para intervenciones especiales.

El gobierno provincial busca mostrar una postura de endurecimiento frente al delito en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la provincia y del fuerte peso que el combate al narcotráfico tiene dentro de la agenda de gestión de Pullaro.

Sin embargo, el debate recién comienza y tanto en la oposición como dentro de Unidos ya advierten que algunos artículos podrían encontrar resistencia durante el tratamiento legislativo.