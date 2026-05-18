Pullaro refuerza el sistema de salud provincial y vuelve a apuntar contra los recortes de Nación

El gobierno de Santa Fe puso en marcha este lunes un nuevo esquema logístico para el almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos que abastecerá a más de 700 efectores públicos en toda la provincia. El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Parque Ciudad Industria de Funes y estuvo atravesado por un mensaje político que se repite cada vez con más fuerza desde la Casa Gris: la preocupación por el retiro progresivo del Estado nacional en materia sanitaria.

La provincia incorporó por primera vez un operador logístico especializado para centralizar la recepción, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos médicos destinados a más de 50 farmacias y droguerías públicas. El nuevo sistema cuenta con infraestructura para trazabilidad, cadena de frío y conservación con temperatura controlada.

La inversión anual destinada a este esquema supera los 2.334 millones de pesos y forma parte de una estrategia más amplia que el gobierno santafesino viene impulsando para fortalecer el abastecimiento sanitario, junto con la compra centralizada de medicamentos y el incremento de producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico.

Durante el acto, la ministra de Salud Silvia Ciancio volvió a cuestionar con dureza los recortes nacionales y exhibió públicamente una caja vacía del programa Remediar como símbolo de la reducción de envíos desde Nación.

“Esta es la caja de Remediar vacía, estos son los módulos que envía la provincia a los efectores”, sostuvo la funcionaria al remarcar el impacto que generan los recortes en hospitales y centros de salud santafesinos.

Desde el Ministerio de Salud provincial advierten que la demanda en el sistema público sigue creciendo, incluso entre personas con cobertura médica privada y afiliados al PAMI. Según detallaron, actualmente el 70 % de quienes acuden a efectores públicos no cuenta con cobertura propia, y dentro de ese grupo un 25 % corresponde a jubilados afiliados al PAMI.

En paralelo, la provincia informó que entre 2024 y 2026 destinará más de 64 mil millones de pesos a la compra de medicamentos, tratamientos oncológicos, insumos de salud sexual y reproductiva y fármacos de alto costo.

El gobierno santafesino también destacó el ahorro obtenido a través de las compras centralizadas. De acuerdo con cifras oficiales, el mecanismo permitió evitar gastos estimados en más de 525 mil millones de pesos respecto de los valores de venta al público.

La experiencia santafesina fue expuesta además en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde distintas provincias vienen alertando sobre el impacto que genera la retracción nacional en programas sanitarios y provisión de medicamentos esenciales.

En la gestión provincial sostienen que el nuevo sistema logístico busca garantizar abastecimiento, mejorar tiempos de distribución y sostener la cobertura sanitaria en un contexto económico complejo y con creciente presión sobre la salud pública.