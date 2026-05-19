El fantasma de El Niño vuelve a preocupar en Santa Fe: napas altas y riesgo de inundaciones

La posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño durante la segunda mitad de 2026 volvió a encender señales de alerta en Santa Fe. La preocupación no pasa solamente por los pronósticos climáticos internacionales, sino también por una situación local cada vez más delicada: amplias zonas de la provincia ya acumulan lluvias por encima de los niveles históricos y las napas permanecen elevadas, reduciendo la capacidad de absorción del suelo frente a tormentas intensas.

Hace dos semanas, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, reconoció públicamente esa situación y advirtió que el escenario obliga a reforzar la preparación preventiva. “Ya tenemos las napas muy altas y poca capacidad de absorción”, sostuvo al confirmar la incorporación de Santa Fe a la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026 junto a otras provincias de la cuenca del Plata y organismos nacionales.

Aunque todavía no existe certeza sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno —leve, moderado o severo—, el gobierno provincial ya comenzó a monitorear de cerca la evolución climática. El antecedente reciente de Vera aparece como uno de los principales focos de preocupación: allí, meses atrás, cayeron más de 200 milímetros en apenas 30 horas y se produjeron graves anegamientos.

Con ese telón de fondo, la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro buscó mostrar este lunes el avance de distintas obras hídricas y trabajos preventivos ejecutados desde el inicio de la administración. Durante una conferencia encabezada por la vocera provincial Virginia Coudannes junto a funcionarios de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Desarrollo Productivo, el Ejecutivo remarcó que Santa Fe enfrenta este escenario “con planificación” y no desde la improvisación.

Según datos oficiales, la provincia ya destinó más de 75 mil millones de pesos a infraestructura hídrica, además de aportes provenientes de comités de cuenca.

Entre las principales intervenciones aparecen unas 300 obras distribuidas en distintos puntos del territorio santafesino, tareas de limpieza sobre 4.000 kilómetros de canales, refuerzo de defensas, mantenimiento de cursos de agua y recuperación de estaciones de monitoreo.

Sin embargo, el propio diagnóstico oficial deja en evidencia la fragilidad actual del sistema hídrico. La provincia identificó alrededor de 100 localidades con riesgo hídrico y reconoció que, aunque en 77 ya hubo intervenciones, todavía existen proyectos pendientes en otras zonas sensibles.

En paralelo, organismos nacionales vienen advirtiendo que el comportamiento climático del invierno será clave para determinar el impacto que podría tener El Niño en caso de consolidarse entre agosto y septiembre. Un período con precipitaciones moderadas permitiría aliviar parte de la presión sobre suelos ya saturados.

Mientras tanto, el gobierno provincial avanza también en la actualización de protocolos de contingencia junto a municipios y comunas. El objetivo es coordinar respuestas rápidas frente a posibles inundaciones y fenómenos extremos, en un contexto donde las lluvias intensas y concentradas en cortos períodos aparecen cada vez con más frecuencia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que las tareas comenzaron en febrero de 2024 y defendió la estrategia de inversión sostenida en infraestructura y monitoreo. Actualmente, Santa Fe cuenta con 108 estaciones activas para seguimiento hídrico en distintos puntos del territorio.

En la Casa Gris saben que las próximas semanas serán decisivas. Las lluvias acumuladas dejaron poco margen de absorción y cualquier evento extraordinario podría generar complicaciones rápidas tanto en zonas urbanas como rurales. Por eso, aunque todavía no hay certezas sobre la magnitud de El Niño, la provincia ya se prepara para un escenario que podría volver a poner a prueba su infraestructura y capacidad de respuesta.