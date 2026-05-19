El superávit bajo presión: el Gobierno ajusta mientras el gasto vuelve a crecer

El Gobierno rompió en abril la regla fiscal que había defendido desde el inicio de la gestión

Los ingresos cayeron mientras el gasto primario registró una suba real interanual

El Ministerio de Economía avanzó con un ajuste presupuestario de 2,5 billones de pesos

Las transferencias a provincias y universidades estuvieron entre las partidas más afectadas

El gasto salarial estatal volvió a caer en términos reales por pérdida de poder adquisitivo y reducción de personal

Las jubilaciones continúan siendo el principal factor de presión sobre las cuentas públicas

La estrategia fiscal del Gobierno nacional atravesó en abril uno de sus primeros momentos de tensión visible desde el inicio de la gestión. La regla que el propio equipo económico había tomado como bandera —recortar el gasto cada vez que los ingresos caen— mostró señales de desgaste en medio de una desaceleración de la recaudación y de un aumento de las erogaciones primarias que encendió alertas dentro y fuera del oficialismo.

Los números del Sector Público Nacional reflejaron una situación incómoda para el Ministerio de Economía. Mientras los ingresos registraron una caída real interanual del 2,1%, el gasto primario avanzó 1,6%. El dato implicó una ruptura de la lógica de ajuste automático que el Gobierno había defendido como uno de los pilares de su programa económico.

La situación no pasó inadvertida entre los analistas. Distintos economistas comenzaron a advertir que la disciplina fiscal, principal argumento político y financiero de la administración de Javier Milei, comenzaba a enfrentar límites concretos. La necesidad de sostener el superávit fiscal, objetivo central para estabilizar la economía y contener las expectativas inflacionarias, obligó al Ejecutivo a profundizar el recorte del gasto de manera abrupta.

En ese contexto se explica la reciente modificación presupuestaria por alrededor de 2,5 billones de pesos, una decisión que implicó fuertes recortes sobre programas estatales y áreas sensibles de la administración pública. La medida afectó a 211 programas gubernamentales, mientras apenas se incrementaron partidas en 15 sectores específicos.

El impacto social del ajuste volvió a instalarse en el centro de la discusión pública. Entre las áreas alcanzadas aparecieron partidas vinculadas a salud, universidades y transferencias a provincias, en un escenario donde gobernadores, rectores y distintos sectores sociales ya venían manifestando preocupación por la caída de recursos.

Antes de ejecutar esa poda presupuestaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, había solicitado a cada ministerio un plan de reducción del gasto equivalente al 2% en erogaciones primarias y al 20% en gastos de capital. Sin embargo, trascendió que finalmente las decisiones se tomaron de manera centralizada desde Economía, sin contemplar en gran medida las propuestas enviadas por las distintas áreas del gabinete.

Uno de los funcionarios que habría sentido con mayor fuerza el impacto del ajuste fue Guillermo Francos. La reducción de los Aportes del Tesoro Nacional limitó una herramienta clave para negociar políticamente con los gobernadores, en momentos donde el Gobierno necesita sostener acuerdos legislativos y apoyo territorial.

Los datos difundidos por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal mostraron además un comportamiento dispar dentro de las distintas partidas del gasto. Algunas áreas registraron incrementos muy significativos. Las erogaciones en energía crecieron más de 150% en términos reales interanuales, mientras que el gasto de capital nacional avanzó 76%. También se destacaron aumentos en otros gastos corrientes.

En paralelo, las mayores caídas se concentraron en subsidios a otras funciones, transferencias corrientes a provincias y fondos destinados a universidades nacionales. Este último punto volvió a alimentar el conflicto abierto entre el Gobierno y el sistema universitario, que ya protagonizó masivas movilizaciones en rechazo a los recortes presupuestarios.

Otro dato relevante fue la caída real del gasto salarial del sector público. Según el IARAF, los salarios estatales retrocedieron 3,2% en términos reales, fenómeno que se explica tanto por el deterioro del poder adquisitivo como por la reducción de personal en distintas dependencias nacionales.

En contraste, el gasto previsional volvió a crecer. Jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el principal componente del gasto primario, mostraron un incremento real del 3,6%. El dato expone una de las dificultades estructurales que enfrenta el Gobierno: incluso con un fuerte ajuste sobre otras áreas, el peso del sistema previsional sigue condicionando el equilibrio fiscal.

La tensión entre sostener el superávit y evitar un deterioro mayor en áreas sensibles empieza así a transformarse en uno de los desafíos centrales para la Casa Rosada. Hasta ahora, el ajuste había funcionado como el principal sostén político y financiero del programa económico. Pero abril dejó una señal que preocupa dentro del mercado y también entre funcionarios oficiales: mantener el equilibrio fiscal podría requerir recortes cada vez más profundos en un contexto de caída de actividad económica y menor recaudación.