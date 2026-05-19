Milei volvió al aula y combinó economía, política y campaña en una semana clave para el oficialismo

Javier Milei encabezó una clase magistral ante estudiantes de Economía de la Universidad de San Andrés

La actividad fue organizada junto al ministro Federico Sturzenegger, titular de la cátedra de Macroeconomía Avanzada

El entorno presidencial mantuvo en reserva la presencia del mandatario para sorprender a los alumnos

La aparición pública ocurrió tras un fin de semana de fuertes críticas del Presidente hacia periodistas y opositores

El Gobierno prepara nuevas exposiciones económicas y académicas para los próximos días

La Libertad Avanza avanza en la organización del “Cabildo Abierto de la Libertad” rumbo al 25 de mayo

El presidente Javier Milei inició su semana de actividades oficiales con una exposición académica ante estudiantes de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, en una aparición que buscó mostrar nuevamente su perfil técnico y económico en medio de un clima político atravesado por la confrontación con periodistas y sectores opositores.

La actividad se desarrolló en el marco de la materia “Macroeconomía Avanzada” y contó con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además se desempeña como titular de la cátedra. Desde el Gobierno destacaron el encuentro como una clase magistral orientada a estudiantes de posgrado y difundieron imágenes del mandatario durante la exposición.

Según trascendió desde el entorno presidencial, la presencia de Milei en la universidad se mantuvo bajo estricta reserva hasta último momento con la intención de sorprender a los alumnos. La estrategia de mantener en secreto ciertos movimientos del Presidente se volvió frecuente en las últimas semanas, especialmente en actividades vinculadas a ámbitos académicos o empresariales.

La participación del jefe de Estado en la universidad no fue un hecho aislado. Forma parte de una agenda diseñada para reforzar uno de los ejes discursivos que el oficialismo considera centrales: la defensa de las ideas económicas libertarias y el impulso de reformas estructurales vinculadas a la desregulación y la apertura económica.

En ese marco, el Presidente continuará durante los próximos días con nuevas exposiciones públicas relacionadas con macroeconomía, mercado laboral y desarrollo productivo. El Gobierno apuesta a sostener la imagen de Milei como referente económico incluso en medio de la creciente tensión política que atraviesa la escena nacional.

La aparición pública del mandatario se produjo luego de un fin de semana marcado por una fuerte escalada verbal contra periodistas y dirigentes opositores. A través de sus redes sociales, Milei había salido en defensa del diputado José Luis Espert y acusó a distintos sectores de impulsar una “operación política y mediática” en su contra.

En ese contexto, el Presidente volvió a lanzar duras críticas hacia la prensa, profundizando una confrontación que ya se convirtió en una característica permanente de su gestión. Las declaraciones generaron nuevas repercusiones en el ámbito político y reavivaron el debate sobre el vínculo entre el oficialismo y los medios de comunicación.

Pese a la controversia, la Casa Rosada intenta mantener el foco en la agenda económica y en la consolidación política de La Libertad Avanza. La actividad académica de Milei también se inscribe en la previa del acto partidario previsto para el próximo 25 de mayo, denominado “Cabildo Abierto de la Libertad”, impulsado por Karina Milei.

El oficialismo busca utilizar esa convocatoria para fortalecer su estructura territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el espacio intenta expandirse de cara a futuras elecciones. La intención es avanzar en la construcción política en los 135 municipios bonaerenses y consolidar un armado propio más allá de las alianzas circunstanciales que permitieron el triunfo presidencial.

En paralelo, dentro del Gobierno consideran que la exposición pública del Presidente en ámbitos académicos ayuda a reforzar un perfil distinto al de la confrontación política diaria. Milei busca mostrarse no solo como líder político sino también como economista y divulgador de sus ideas, una faceta que ya había desarrollado durante años antes de llegar a la Casa Rosada.

La combinación entre actividades académicas, discursos ideológicos y actos partidarios revela la estrategia oficial para las próximas semanas: sostener la centralidad política del Presidente mientras el Gobierno enfrenta desafíos económicos, conflictos políticos y una creciente polarización en el debate público.