El Banco Central busca sostener la calma cambiaria y confirma que renovará el swap con China

El Banco Central confirmó que negocia la renovación del swap de monedas con China

Santiago Bausili defendió el actual esquema cambiario y negó riesgos de inestabilidad por capitales especulativos

El Gobierno sostuvo que las exportaciones podrían alcanzar niveles récord este año

El BCRA aseguró que no está entre sus prioridades eliminar completamente el cepo cambiario

Las autoridades monetarias destacaron la solidez del sistema bancario pese al aumento de la mora

Por ahora no habrá flexibilización para otorgar préstamos en dólares a quienes no generen ingresos en esa moneda

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, ratificó este lunes el rumbo económico y monetario del Gobierno y confirmó que la entidad avanza en negociaciones para renovar el swap de monedas con China, un instrumento financiero considerado clave para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

“El swap se va a extender. No hay planes para eliminarlo”, sostuvo Bausili durante una conferencia de prensa que compartió junto al vicepresidente del organismo, Vladimir Werming. El acuerdo vigente había sido renovado durante 2023 y tiene vencimiento previsto para fines de julio.

La confirmación llegó en un contexto donde el mercado sigue de cerca la evolución del frente cambiario y las señales oficiales respecto al nivel del dólar. Frente a las críticas de algunos economistas sobre un posible atraso cambiario, el titular del Banco Central defendió el esquema actual y destacó que las proyecciones privadas estiman exportaciones récord para este año, cercanas a los 96 mil millones de dólares.

Según explicó Bausili, la autoridad monetaria observa un incremento sostenido en las cantidades exportadas mes tras mes, un dato que el Gobierno considera central para sostener la acumulación de divisas y reforzar la estabilidad financiera.

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue el impacto potencial del denominado carry trade y la posibilidad de que un eventual retiro de capitales especulativos genere tensiones dentro de las bandas cambiarias. Sobre ese punto, el presidente del BCRA buscó transmitir tranquilidad y aseguró que la participación de capitales financieros del exterior es marginal dentro del sistema local.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, esos fondos rondarían entre los 2.000 y los 2.500 millones de dólares, una cifra que, según sostuvo el funcionario, no tendría capacidad para alterar significativamente el equilibrio cambiario.

En paralelo, el Banco Central evitó anticipar nuevas flexibilizaciones en el mercado cambiario, aunque dejó entrever que las últimas medidas adoptadas implicaron una apertura mayor a la percibida inicialmente. Bausili destacó especialmente la decisión de permitir que empresas extranjeras puedan remitir el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025.

El funcionario explicó que, en términos prácticos, la medida no solo habilita el giro de dividendos futuros sino que además contribuye a resolver parte del stock de deuda acumulada con compañías del exterior durante los años de mayores restricciones cambiarias.

En ese sentido, detalló que en lo que va del año las empresas ya remitieron alrededor de 1.600 millones de dólares en utilidades, cifra que comparó con los aproximadamente 3.000 millones girados durante 2017, en otro período de apertura cambiaria.

Sin embargo, el mensaje más contundente estuvo vinculado al cepo cambiario. Bausili dejó en claro que el Gobierno no tiene entre sus prioridades inmediatas eliminar completamente las restricciones para empresas o habilitar nuevamente el atesoramiento irrestricto de dólares para personas jurídicas.

“Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó el titular del Banco Central, marcando que la estrategia oficial apunta a preservar el equilibrio de reservas antes que avanzar hacia una liberalización total del mercado.

En materia financiera, las autoridades monetarias también señalaron que quedó atrás la etapa de fuerte volatilidad de tasas de interés que caracterizó la segunda mitad del año pasado. Según indicaron, el sistema bancario logró absorber el impacto del encarecimiento del crédito y mantiene niveles sólidos de capitalización.

Bausili remarcó que los bancos argentinos presentan indicadores que triplican los estándares internacionales de Basilea y minimizó el impacto de la morosidad dentro del sistema financiero. Aunque reconoció un incremento en el nivel de incumplimientos, sostuvo que el problema continúa siendo marginal y descartó cualquier posibilidad de asistencia estatal.

Además, anticipó que por el momento no habrá flexibilizaciones en los préstamos en dólares para sectores que no generen ingresos en esa moneda, una medida que el Gobierno considera riesgosa en el actual contexto macroeconómico.

Finalmente, el presidente del Banco Central volvió a insistir en que la independencia de la entidad monetaria depende principalmente de mantener equilibrio fiscal y monetario, dos objetivos que el Gobierno considera centrales dentro de su programa económico.