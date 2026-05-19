Escala la tensión política: Grabois cruzó a Milei por la defensa de Espert y reavivó la polémica por Fred Machado

Juan Grabois cuestionó la defensa que Javier Milei realizó de José Luis Espert

El diputado opositor sostuvo que Fred Machado fue condenado por lavado y fraude

Grabois aseguró que existen vínculos comprobados entre el empresario y Espert

El Presidente denunció una supuesta operación política y mediática contra el economista liberal

Milei volvió a lanzar fuertes críticas e insultos contra periodistas y medios de comunicación

La polémica profundizó la tensión política entre el oficialismo y sectores de la oposición

La disputa política entre el oficialismo y la oposición volvió a escalar con fuerza luego del cruce entre el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, y el presidente Javier Milei en torno a la situación judicial del empresario Fred Machado y su vínculo con el economista José Luis Espert.

El conflicto se profundizó después de que el mandatario publicara un duro mensaje en redes sociales para respaldar públicamente a Espert y denunciar una supuesta “operación política y mediática” destinada a vincularlo con maniobras de narcotráfico y lavado de dinero. La respuesta de Grabois no tardó en llegar y sumó nuevos elementos a una controversia que rápidamente se trasladó al centro del debate político.

A través de sus redes sociales, el dirigente social y diputado nacional contradijo la versión presidencial y sostuvo que Fred Machado sí fue condenado por delitos de lavado y fraude. Según afirmó, esas condenas implican necesariamente la existencia de delitos precedentes y, por lo tanto, no puede sostenerse que el empresario haya sido desvinculado completamente de actividades ilícitas.

Grabois fue aún más allá y aseguró que Espert recibió dinero de Machado, además de haber brindado explicaciones contradictorias sobre el vínculo que mantenía con el empresario. En uno de los pasajes más duros de su mensaje, lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones en el ámbito político y mediático: “Van a terminar presos los dos”.

El diputado opositor también aprovechó la polémica para ampliar sus críticas hacia el Gobierno nacional. En su publicación mencionó otras investigaciones y denuncias que involucran al oficialismo, entre ellas el denominado caso $LIBRA y cuestionamientos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, Grabois le reclamó al Presidente abandonar la confrontación permanente en redes sociales y concentrarse en la situación económica y social del país. “Deje de defender corruptos y póngase a trabajar”, escribió el dirigente opositor, en un mensaje orientado a cuestionar las prioridades políticas del Gobierno en medio del ajuste económico y la caída del consumo.

La respuesta de Milei había llegado horas antes mediante una extensa publicación en la que defendió con dureza a Espert y cargó contra periodistas, dirigentes opositores y sectores de la prensa. El Presidente sostuvo que el economista liberal estaba siendo víctima de una campaña para destruir su reputación pública y cuestionó la cobertura mediática que tuvo el caso.

Según planteó el mandatario, la Justicia de Estados Unidos aceptó una declaración de inocencia vinculada a las acusaciones contra Machado y consideró “absurdo” sugerir que Espert pudiera haber participado en maniobras de lavado de dinero.

El episodio volvió a exponer el estilo confrontativo que caracteriza al Presidente desde el inicio de su gestión. En su mensaje, Milei también lanzó nuevos insultos contra periodistas y volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación, profundizando así un enfrentamiento que se mantiene abierto desde hace meses.

La controversia se produce además en un momento políticamente sensible para el oficialismo, que intenta sostener la centralidad de la agenda económica mientras enfrenta crecientes tensiones políticas y sociales. En paralelo, el Gobierno avanza con la construcción territorial de La Libertad Avanza de cara a futuros desafíos electorales.

Dentro de la oposición, en tanto, distintos dirigentes comenzaron a aprovechar las polémicas públicas del Presidente para reforzar cuestionamientos vinculados no solo al tono confrontativo del Gobierno, sino también a la transparencia de algunos sectores cercanos al oficialismo.

El nuevo enfrentamiento entre Milei y Grabois volvió así a reflejar el clima de alta polarización que atraviesa la política argentina, donde las disputas judiciales, las denuncias cruzadas y la confrontación discursiva ocupan cada vez más espacio dentro de la escena pública.