Pese a la crisis política por el caso Manuel Adorni, el mercado todavía apuesta a un dólar estable en los próximos meses

El mercado mantiene expectativas de estabilidad cambiaria pese a la crisis política que atraviesa el Gobierno

Manuel Adorni quedó en el centro de nuevas polémicas que generaron tensión dentro del oficialismo

Consultoras internacionales proyectan una suba moderada del dólar hacia diciembre

Barclays estimó un tipo de cambio mayorista de 1.335 pesos para fin de año

El Banco Central acumuló cerca de 8.000 millones de dólares en compras desde enero

Economistas advierten que podrían aparecer mayores tensiones cambiarias durante el segundo semestre

La creciente tensión política que atraviesa al Gobierno por el denominado caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni no logró, al menos por ahora, alterar la tranquilidad cambiaria que domina al mercado financiero argentino. Mientras la Casa Rosada enfrenta semanas de fuerte desgaste político y cuestionamientos opositores, bancos y consultoras locales e internacionales continúan proyectando un dólar relativamente estable para los próximos meses.

La calma cambiaria se transformó en uno de los principales activos del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei. El dólar mayorista acumula una caída cercana al 4,5% en lo que va del año y se mantiene alrededor de los 1.390 pesos, sostenido por el fuerte ingreso de divisas provenientes de exportaciones y colocaciones de deuda.

Ese escenario alimentó estimaciones particularmente optimistas dentro del mercado. El último informe global de FocusEconomics, elaborado a partir de proyecciones de 44 bancos y consultoras nacionales e internacionales, mostró que algunos analistas consideran incluso posible que el dólar cierre el año apenas por encima de los niveles actuales.

La previsión más optimista corresponde a Barclays, que proyecta un tipo de cambio mayorista cercano a los 1.335 pesos hacia diciembre. Otras firmas internacionales también manejan pronósticos moderados, aunque en torno a valores algo superiores.

En promedio, los economistas más optimistas estiman que el dólar avanzará apenas alrededor de un 6% durante todo el año, una cifra considerablemente menor a las expectativas de inflación, que se ubican cerca del 30%.

La diferencia entre ambas variables vuelve a instalar el debate sobre un posible atraso cambiario. Sin embargo, el Gobierno considera que la estabilidad del dólar es uno de los pilares fundamentales para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria y consolidar la recuperación financiera.

En el oficialismo sostienen que, pese al ruido político generado por las polémicas que rodean a Adorni y otros episodios recientes, el mercado continúa privilegiando las señales económicas antes que los conflictos políticos coyunturales. La continuidad del superávit fiscal, la acumulación de reservas y el ingreso de dólares del sector exportador aparecen hoy como factores más relevantes para los inversores.

Desde enero, el Banco Central de la República Argentina logró acumular compras cercanas a los 8.000 millones de dólares gracias a la fuerte liquidación de exportaciones agrícolas, energéticas y mineras. A eso se sumaron emisiones de deuda de empresas y provincias que reforzaron la oferta de divisas.

La estabilidad actual también se refleja en la amplitud de la banda cambiaria. El dólar mayorista se encuentra casi 25% por debajo del techo establecido por el Banco Central, que actualmente ronda los 1.729 pesos. Esa distancia le otorga al Gobierno un margen de maniobra importante para sostener el esquema sin necesidad de intervenciones agresivas.

En paralelo, el mercado recibió positivamente la reciente mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Fitch Ratings, que elevó la nota de la deuda soberana desde CCC+ hasta B-. La decisión fue interpretada como una señal de confianza en el rumbo económico del Gobierno.

No obstante, varios economistas advierten que el escenario podría cambiar durante el segundo semestre. El principal factor de preocupación pasa por una eventual reducción en el ingreso de dólares una vez finalizada la etapa más fuerte de liquidación de la cosecha gruesa.

También existe cautela respecto al posible impacto político del calendario electoral y de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo. Algunos analistas consideran que episodios de desgaste político, como la crisis generada alrededor de Manuel Adorni, podrían sumar incertidumbre en determinados momentos del año.

Aun así, el consenso predominante dentro del mercado continúa apostando a un dólar relativamente controlado para los próximos meses, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad financiera como principal herramienta para fortalecer su programa económico.