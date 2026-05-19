La interna libertaria explotó en medio del escándalo Adorni y abrió una feroz guerra por el control político del mileísmo

La interna libertaria explotó en medio del escándalo Adorni y abrió una feroz guerra por el control político del mileísmoPOLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
- La interna libertaria quedó expuesta tras el escándalo por una cuenta anónima atribuida al entorno de Martín Menem
- Santiago Caputo acusó al presidente de Diputados de impulsar operaciones internas contra funcionarios oficialistas
- El conflicto se agravó en medio del desgaste político generado por el caso Manuel Adorni
- Karina Milei y el sector alineado con Menem aparecen enfrentados con el espacio político de Caputo
- El PRO debate una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza rumbo a 2027
- Mauricio Macri volvió a ser mencionado como posible candidato presidencial ante la crisis libertaria
El oficialismo atraviesa uno de los momentos de mayor desorden interno desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Mientras el Gobierno intenta contener el impacto político del caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, una feroz pelea de poder entre sectores libertarios quedó expuesta públicamente a través de redes sociales, operaciones cruzadas y acusaciones internas que ya afectan la convivencia dentro del círculo presidencial.
La crisis estalló alrededor de una cuenta anónima de X denominada @PeriodistaRufus, atribuida al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde ese perfil se lanzaban críticas permanentes contra funcionarios, dirigentes libertarios, empresarios cercanos al Gobierno e incluso figuras emblemáticas del universo mileísta.
La situación explotó cuando el asesor presidencial Santiago Caputo vinculó públicamente la cuenta con Menem luego de detectar que uno de los enlaces compartidos por el perfil redireccionaba al Instagram oficial del diputado riojano. A partir de ahí, la interna libertaria quedó completamente expuesta.
Caputo reaccionó con ironías y mensajes cargados de dureza política contra el entorno menemista. Desde el espacio digital alineado con el asesor presidencial, conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, comenzaron a viralizar capturas de antiguos posteos de la cuenta anónima. Aunque el perfil fue eliminado rápidamente, el contenido ya circulaba masivamente entre militantes y dirigentes libertarios.
Los mensajes atribuidos al entorno de Menem incluían ataques directos contra Caputo, cuestionamientos a dirigentes oficialistas como Patricia Bullrich, críticas al ministro de Economía Luis Caputo y burlas dirigidas incluso a los perros presidenciales de Milei, un tema especialmente sensible dentro de la Casa Rosada.
También aparecieron mensajes de respaldo explícito a Karina Milei, lo que alimentó aún más las sospechas del sector caputista sobre una supuesta estructura digital vinculada al tándem político conformado por Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
Dentro del Gobierno, la pelea generó desconcierto y preocupación. Algunos funcionarios reconocen en privado que el conflicto ya dejó de ser una disputa aislada y pasó a transformarse en una verdadera guerra interna por el control político del oficialismo.
La situación se agravó todavía más por el contexto político que atraviesa la administración libertaria. El caso Adorni ya impacta en las encuestas y genera inquietud dentro de sectores aliados del oficialismo. En particular, en el PRO crece la preocupación sobre cómo el desgaste político podría afectar las chances electorales del proyecto libertario hacia 2027.
En ese escenario, comenzó a intensificarse otra discusión sensible: la posibilidad de una futura alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Mientras Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Diego Santilli consideran inevitable un acuerdo para evitar el regreso del peronismo, otros sectores libertarios rechazan cualquier acercamiento con el macrismo.
Las declaraciones de Martín Menem contra Mauricio Macri terminaron profundizando aún más las tensiones. El titular de Diputados sostuvo que una eventual candidatura presidencial de Macri “beneficiaría al kirchnerismo”, frase que generó una fuerte reacción dentro del PRO.
Ritondo respondió con dureza y recordó que el macrismo enfrentaba al kirchnerismo “mucho antes” de la aparición política de los libertarios. Desde el entorno de Jorge Macri también cuestionaron las declaraciones del riojano y ratificaron el derecho del expresidente a competir electoralmente.
Mientras tanto, Milei observa el conflicto desde la residencia de Olivos intentando evitar una intervención directa. Sin embargo, dentro del oficialismo crece la sensación de que la pelea interna ya se volvió imposible de contener.
La combinación entre crisis política, desgaste en redes sociales, disputas de poder y operaciones cruzadas dejó al descubierto una fuerte fragmentación dentro del universo libertario, justo en un momento donde el Gobierno enfrenta dificultades económicas, caída de salarios y crecientes cuestionamientos públicos.